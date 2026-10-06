"Nakon sprovedenih provjera i prikupljanja svih relevantnih podataka, tužilaštvo će donijeti odluku u skladu sa zakonom i o tome obavljestiti javnost"

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da su, povodom informacija u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, po službenoj dužnosti formirali predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja, pišu Vijesti.

Rekli su da će u okviru predmeta biti prikupljena potrebna obavještenja i dokumentacija od nadležnih organa i ustanova, te preduzete druge radnje radi utvrđivanja činjenica od značaja za ocjenu da li u postupanju bilo kojeg lica postoje elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Posebno će, kako su kazali, biti ispitane okolnosti koje se odnose na postupanje Organa starateljstva i drugih nadležnih organa u pogledu praćenja i kontrole uslova u kojima su djeca bila smještena, kao i da li su, i u kojoj mjeri, preduzimane zakonom propisane mjere radi njihove zaštite, prenose Vijesti. 0

"Nakon sprovedenih provjera i prikupljanja svih relevantnih podataka, tužilaštvo će donijeti odluku u skladu sa zakonom i o tome obavljestiti javnost", piše u saopštenju.