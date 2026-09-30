Ministarstvo podsjeća da interes javnosti za informisanje o radu nadležnih institucija mora biti usklađen sa pravom djeteta na privatnost, dostojanstvo, zaštitu od dodatne viktimizacije i nesmetan oporavak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije saopštilo je da preduzima sve naophodne aktivnosti u slučaju troje maloljetne djece koja su bila smještna u hraniteljskoj porodici na Cetinju, koja su, kako je juče saopštila Uprava policije bila žrtve nasilja i trgovine ljudima od strane hranitelja, piše CdM.

“Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, Ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti. Sve aktivnosti nadležnih institucija usmjerene su na zaštitu prava i interesa djece, uz puno poštovanje njihovog dostojanstva i potreba”, navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, Ministarstvo je naložilo sprovođenje nadzora nad stručnim radom i inspekcijskog nadzora, radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, kao i provjere postupanja nadležnih centara za socijalni rad u konkretnom slučaju, uključujući okolnosti smještaja djece u hraniteljsku porodicu i postupanje tokom trajanja smještaja.

“Nadzori su u toku, a nakon njihovog okončanja i sačinjavanja odgovarajućih izvještaja, Ministarstvo će javnost informisati o utvrđenim činjenicama i ishodu postupaka, te preduzeti sve dalje mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo podsjeća da interes javnosti za informisanje o radu nadležnih institucija mora biti usklađen sa pravom djeteta na privatnost, dostojanstvo, zaštitu od dodatne viktimizacije i nesmetan oporavak, javlja CdM.

“Imajući u vidu osjetljivost konkretnog slučaja i činjenicu da su u njega uključena djeca, Ministarstvo apeluje na predstavnike medija i sve druge koji o ovom slučaju izvještavaju da posebnu pažnju posvete zaštiti njihovog identiteta, privatnosti i dostojanstva, kao i njihovog najboljeg interesa, vodeći računa da način izvještavanja ne dovede do njihove dodatne traumatizacije ili stigmatizacije”, zaključuje se.