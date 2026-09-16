U Višem sudu u Podgorici danas je odloženo je suđenje optuženim Emilu Tuzoviću, Stefanu Đukiću Mandiću, Milanu Brajoviću, Goranu Milašinoviću, Stefanu Jankoviću, Ivanu Čarapiću i Milovanu Sekulovića.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Pomenuti su obuhvaćeni optužnicom za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića. Oni su optuženi i da su tokom druge polovine 2019 godine, zajedno sa sada pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali sada pokojni Mile Radulović i Alan Kožar, prenosi Dan.

Sudija Simo Rašović prihvatio je predlog advokata Nikole Tomkovića, branioca okrivljenog Milana Brajovića. Advokat Tomković je naveo da se okrivljeni loše osjeća, da mu je narušeno zdravstveno stanje usljed štrajka glađu koji traje od 1. septembra.

Brajović je na pitanje suda kako se osjeća rekao da ne može da živi a ne da prati današnje suđenje. Naveo je da odbija hranu, infuziju i ljekove. Brajović je sudu ukazao da ga je pregledao psihijatar i da o tome postoji medicinska dokumentacija u UIKS-u.

Sudija Rašović je kazao da će navode optuženog Brajovića provjeriti i da će od UIKS-a zatražiti zdravstveni karton optuženog, o čemu će se izjasniti vještak.

Prema navodima optužbe, Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Stefan Janković, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović, su tokom druge polovine 2019., godine, zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali pokojni Mile Radulović i Alan Kožar. Osim za ovo krivično djelo, optuženi su i za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića.

U optužnici se navodi da je kriminalna organizacija za cilj imala vršenje krivičnih radi sticanja nezakonite moći.