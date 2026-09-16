Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici obustavilo je postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici obustavilo je postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, ocijenivši da nema dovoljno dokaza da su osnovano sumnjivi za krivična djela koja im je stavilo na teret Specijalno državno tužilaštvo, prenosi CdM.

Rešenjem od 8. septembra, sud je odlučio da nema mjesta optužbi po optužnici od 6. jula 2026. godine.

“Rješenjem krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici odlučeno je da nema mjesta optužbi, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva protiv okrivljenih Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja su im stavljena na teret tom optužnicom”, navodi ovaj sud.

Po nalaženju suda u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da je okrivljeni Aleksandar Mijajlović organizovao kriminalnu organizaciju na način što je radi ostvarivanja kriminalnog plana, koristeći komunikacione platforme ”Viber” i ”WhatsApp,” lično angažovao i u kriminalnu organizaciju uključio okrivljene Predraga Boškovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića i Andrijanu Nastić, kao i druga za sada neidentifikovana lica niti dokaza da im je odredio uloge i zadatke, kao ni da su oni iste prihvatili, prenosi Cdm.

“Nadalje, u odnosu na produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja za koje se tereti okrivljeni Aleksandar Mijajlović, kao i u odnosu na produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja a koje se tereti okrivljeni Drago Spičanović, po nalaženju krivičnog vijeća, samo dobijanje podataka, kojim Uprava policije raspolaže ili koji su pribavljeni u vršenju službe i obavljanju policijskih poslova ne može se podvesti pod pojam ni materijalne ni nematerijalne koristi, jer samo posjedovanje određenih podataka, bez njihove dalje valorizacije, ne može predstavljati korist u smislu člana 416 KZCG, odnosno po nalaženju suda raspolaganje navedenim podacima moglo bi predstavljati privilegiju samo za slučaj da su ti podaci upotrijebljeni od strane samog organizatora kriminalne organizacije ili su dostavljeni nekom trećem licu, koje će iz tih podataka steći neku korist, u prilog čemu u spisima nema dokaza”, navodi sud.

Sud je na sličan način rezonovao i u odnosu na okrivljenog Milovana Pavićevića, koji se tereti za izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

“U oba slučaja, stav je suda, disciplinska odgovornost okrivljenih Spičanovića i Pavićevića, kao službenih lica, kroz neprihvatljivo široko tumačenje pojma koristi, proširuje se na krivičnu odgovornost, a time suprotno načelu zakonitosti proširuje biće krivičnog djela iz člana 416 stav 1 KZCG”, naglašava Viši sud, prenosi CdM.

U odnosu na krivično djelo odavanje tajnih podataka, koje se optužnicom stavlja na teret okrivljenim Dragu Spičanoviću, Vladanu Lazoviću i Andrijani Nastić, sud nalazi da se radi o krivičnom djelu sa blanketnom dispozicijom, koje se dopunjuje normom Zakona o tajnosti podataka, kao posebnog zakona (lex specialis), pa kako prema članu 12 tog Zakona odavanje podataka označenih stepenom tajnosti ”Interno,” ne može prouzrokovati štetne posljedice po bezbjednost Crne Gore, pa ne postoji ni osnovana sumnja da su okrivljeni Spičanović, Lazović i okrivljena Nastić izvršili po jedno krivično djelo odavanje tajnih podataka iz člana 169 stav 1 u vezi člana 4 KZCG.

Isto rezonovanje sud je imao i u odnosu na još jedno krivično djelo odavanje tajnih podataka koje je stavljeno na teret okrivljenom Vladanu Lazoviću.

“Kod takvog činjeničnog stanja, po nalaženju suda, dokazi priloženi uz optužnicu ne opravdavaju onaj stepen sumnje koji je neophodan da bi se jedna krivična stvar iznijela na glavni pretres, pa kako nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela za koja se terete optužnicom SDT-a to je krivični postupak protiv njih obustavljen”, zaključuje sud.