Formula 1 objavila je u srijedu svoj kalendar za 2027. godinu po kojem je broj sprint trka povećan sa šest na deset.

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Sprint trke biće održane prvi put u Bahreinu, Australiji, Japanu, Monaku i Abu Dabiju, dok će se ostale voziti u Kanadi, Velikoj Britaniji, Italiji, Brazilu i Kataru.

Do sada je maksimalan broj sprint trka u jednoj sezoni bio šest.

Četvrtu godinu zaredom na rasporedu su 24 trke.

Planirano je da sezona 2027. godine počne u Bahreinu od 12. do 14. marta, a nedjelju dana kasnije slijedi trka u Saudijskoj Arabiji. Obje trke će ostati pod znakom pitanja dok god traje rat na Bliskom istoku.

U kalendaru za narednu sezonu Formule 1 su i trke u Portugalu i Turskoj, koje se vraćaju prvi put od 2021. godine nakon što su korišćene kao zamjenski događaji tokom pandemije.

"Oduševljeni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu Portugalu i Turskoj u šampionat i što proširujemo sprint trke na 10 događaja, pružajući navijačima više uzbuđenja, drame i borbe koja naš sport čini tako posebnim", rekao je direktor Formule 1 Stefano Domenikali.

Naredna sezona Formule 1 završiće se trkom za Veliku nagradu Abu Dabija 12. decembra.

Kompletan kalendar Formule 1 za sezonu 2027:

1. Bahrein: 12 - 14. mart

2. Saudijska Arabija: 19 - 21. mart

3. Australija: 2 - 4. april

4. Japan: 9 - 11. april

5. Kina: 16 - 18. april

6. Majami: 30. April - 2. maj

7. Kanada: 21 - 23. maj

8. Monako: 4 - 6. jun

9. Portugal: 18 - 20. jun

10. Velika Britanija: 2 - 4. jul

11. Austrija: 9 - 11. jul

12. Belgija: 23 - 25. jul

13. Mađarska: 30. jul - 1. avgust

14. Italija: 3 - 5. septembar

15. Španija: 10 - 12. septembar

16. Azerbejdžan: 24 - 26. septembar

17. Turska: 1 - 3. oktobar

18. Singapur: 8 - 10. oktobar

19. SAD: 22 - 24. oktobar

20. Meksiko: 29 - 31. oktobar

21. Brazil: 5 - 7. novembar

22. Las Vegas: 18 - 20. novembar

23. Katar: 3 - 5. decembar

24. Abu Dabi: 10 - 13. decembar

(MONDO, agencije)