Riječ je o osam komada poluautomatskog ili repetirajućeg kratkocijevnog vatrenog oružja marke „Glock“.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica oduzeli su juče od D.L. iz Podgorice osam pištolja marke „Glock“, nakon što je utvrđeno da ovo lice više ne ispunjava zakonom propisane uslove za posjedovanje oružja, saopštili su iz UP.

Rješenje o oduzimanju oružja, pripadajuće municije i oružnih listova donijelo je 3. avgusta 2026. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za građanska stanja i lične isprave – Područna jedinica Podgorica.

"Kako je utvrđeno u upravnom postupku, D.L. je u više navrata evidentiran zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. Nadležni organ je, na osnovu utvrđenih činjenica, zaključio da postoji mogućnost da oružje koje posjeduje bude zloupotrijebljeno, zbog čega više ne ispunjava zakonske uslove za njegovo posjedovanje", naveli su iz policije.

Riječ je o osam komada poluautomatskog ili repetirajućeg kratkocijevnog vatrenog oružja marke „Glock“.

Policijski službenici su, postupajući u skladu sa Zakonom o oružju i municiji, preuzeli oružje radi skladištenja i čuvanja do donošenja konačne odluke nadležnog organa.



Lekić je podnio žalbu MUP koju možete pročitati u priloženim fotografijama:

Izvor: privatna arhiva

Izvor: privatna arhiva