Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu od 23. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv Dušana Boljevića i Emila Tuzovića, zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva Baranina Jovana Klisića.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije optuženih i drugih lica, koju je organizovalo nepoznato lice, u cilju vršenja krivičnih djela teško ubistvo i ubistvo i najtežeg oblika krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, ali i lišenje života oštećenog J.K. i ranjavanje oštećenog V.G., iz automatskog vatrenog oružja, u Baru, u novembru 2019. godine, iz bezobzirne osvete i drugih niskih pobuda”, navodi se u saopštenju, prenosi CdM.

Tim povodom je Specijalno državno tužilaštvo ranije podiglo optužnicu i protiv Stefana Đukića, za krivično djelo teško ubistvo, kao i za stvaranje kriminalne odganizacije sa Vukom Lakićevićem, Markom Vujadinovićem, Hasipom Murićem, Andrijom Glavičaniom, Bojanom Vuksanovićem, Danijelom Mandić i Zoricom Đurović.