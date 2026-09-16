Milović je juče saopštio da mu je uručen poziv Specijalnog policijskog odjeljenja za davanje izjave u svojstvu građanina.

Bivši ministar pravde i nekadašnji funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović pristupio je u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), prenosi Dan.



"Pozvan sam od strane SPO, a po nalogu SDT, da dana 16. septembra 2026. godine u 9.00 časova prikupe od mene obavještenje u svojstvu građanina. Iako u pozivu, osim broja predmeta, ne piše o kom se predmetu radi, protiv koga i u vezi kog krivičnog djela, a što je u suprotnosti sa odredbama ZKP, kao odgovoran građanin odazvaću se pozivu. Nakon toga, odgovaraću na eventualna pitanja zainteresovanih medija, u granicama koje krivično-pravne norme dozvoljavaju", saopštio je Milović juče u objavi na mreži Iks.