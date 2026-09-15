U optužnici je predloženo da se okrivljenima L.K., M.B., P.Đ. i V.L., produži pritvor, a da se okrivljenima S.Đ.M., S.J. i T.I. sudi u odsustvu, dok je okrivljeni S.M. u pritvoru, u drugom krivičnom predmetu i postupku

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

SDT je podiglo optužnicu protiv Stefana Đukića Mandića, Stefana Jankovića, Lazara Klakora, Vuka Lakićevića, Predraga Đuričkovića, Mališe Bubanje, Stefana Mićića i Tripa Ivovića, prenosi Dan.

Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela teško ubistvo, čijim je izvršenjem lišeno života šest lica.

"Predmet optužnice je što su okrivljeni, u periodu od 2017. do 2019. godine, sa sada pokojnim Z.N., E.M. i D.H., postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni A.K. i M.R., koja je imala za cilj vršenje krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti i moći", naveli su u saopštenju.

Naveli su da su predmet optužnice i ubistvo Slobodana Šaranovića, iz koristoljublja i bezobzirne osvete, u martu 2017. godine, u Budvi, oštećenih Siniše Vlahovića i Davora Prelevića, iz koristoljublja – radi oduzimanja 400 kg kokaina, koji su držali za račun suprotstavljene kriminalne organizacije, u junu 2018. godine, u Španiji, oštećenog Ilije Krstića iz Srbije, na podmukao način i iz bezobzirne osvete, u maju i junu 2019. godine, u Budvi i Kotoru i Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, iz bezobzirne osvete, u junu 2019. godine, u Baru.

"U optužnici je predloženo da se okrivljenima L.K., M.B., P.Đ. i V.L., produži pritvor, a da se okrivljenima S.Đ.M., S.J. i T.I. sudi u odsustvu, dok je okrivljeni S.M. u pritvoru, u drugom krivičnom predmetu i postupku" zaključuje se u saopštenju.