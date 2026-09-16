Zlatan Ibrahimović i Helena Seger izgubili su spor protiv podstanara koji odbija da se iseli iz njihove vile u Stokholmu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Zlatan Ibrahimović i njegova nevjenčana supruga Helena Seger zvanično su izgubili spor protiv muškarca koji je odbio da se iseli iz vile u Stokholmu koju su kupili. Vrhovni sud u Švedskoj je u ponedeljak odlučio da nema razloga za preispitivanje spora koji traje duže od dvije godine, odnosno ukratko - Zlatan i Helena su izgubili od njega.

Podstanar je odbijao je da se iseli iz nekretnine u Stokholmu koja je u vlasništvu Ibrahimovića i Segerove i tužio je poznati par, nakon čega je Osnovni sud utvrdio da je riječ o takozvanom "fiktivnom izdavanju preko posrednika", čime je podstanar stekao pravo na direktan ugovor o zakupu. Nakon što je Apelacioni sud potvrdio presudu Osnovnog suda, Vrhnovni sud u Švedskoj je saopštio da neće ni razmatrati ovaj slučaj.

Vidi opis "Taj čovejk će živjeti u tvojoj kući": Zlatanu Ibrahimoviću i njegovoj ženi se sve srušilo zbog suda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Naravno da smo sada zadovoljni. Ovo je bio dug proces, ali je konačno završen. Sada ćemo stupiti u kontakt sa stanodavcem radi potpisivanja direktnog ugovora o zakupu i nadamo se da će ispoštovati presudu", izjavio je sada pravni zastupnik podstanara, Roland Sjelin.

Izvor: EPA, SERENA CAMPANINI/ANSA

Stanar je sve vrijeme živio u spornom stanu, ali i dalje nije sigurno da li će mu direktan ugovor zaista biti ponuđen. Uporedo se vodi postupak i pred Stambenom komisijom, koja je sačekala ishod ovog sudskog spora pre donošenja svoje odluke. Ona se ne očekuje tako brzo, odnosno može proći i godinu dana prije nego što muškarcu, odnosno podstanaru, ne bude potpuno omogućeno da živi u Zlatanovoj vili bez bilo kakvih problema.

Zlatan izgubio milione zbog sporne vile

Vidi opis "Taj čovejk će živjeti u tvojoj kući": Zlatanu Ibrahimoviću i njegovoj ženi se sve srušilo zbog suda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/Foto IPP/Paolo Bona Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/Piero Cruciatti / Anadolu Agency Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia/Piero Cruciatti / Anadolu Agency Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Ibrahimović je na nagovor Helene Seger još 2022. godine kupio zgradu u Estermalmu, luksuznoj četvrti Stokholma, za oko 11 miliona eura, međutim od tada ne može da se useli u nju - niti da radi bilo šta sa njom.

Nisu razmišljali da ubuduće stanove u tom objektu iznajmljuju, poništili su ugovor sa kompanijom za nekretnine sa kojom je prethodni vlasnik imao dogovor o zakupima, međutim jedan stanar nije želio da se iseli. Umjesto toga, tužio je Helenu Seger i Zlatana Ibrahimovića, smatrao je da ima pravo da ostane da živi u zgradi, a zbog zakona u Švedskoj koji se mijenjao 2022. godine i koji je donio neke nove benefite za stanare.

Zlatan i Helena su čak pomenutom stanaru ponudili zamjenski stan, što je odbio smatrajući da nije "ekvivalentno onome u kome trenutno boravi", što ih je posebno iritiralo i istakli su da svakako nije bio ni prijavljen legalno na toj adresi.

Ukupno, Zlatan i Helena potrošili su oko 150 hiljada eura na troškove suđenja, od čega je 108 hiljada eura samo za njihovog advokata, koji nije dobio slučaj, a koga je angažovala upravo Helena Seger po preporuci. Uprkos svemu, stanar sada ima pravo da ostane u stanu koji je njihovo vlasništvo.