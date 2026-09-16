Zlatan Ibrahimović i Helena Seger izgubili su spor protiv podstanara koji odbija da se iseli iz njihove vile u Stokholmu.
Zlatan Ibrahimović i njegova nevjenčana supruga Helena Seger zvanično su izgubili spor protiv muškarca koji je odbio da se iseli iz vile u Stokholmu koju su kupili. Vrhovni sud u Švedskoj je u ponedeljak odlučio da nema razloga za preispitivanje spora koji traje duže od dvije godine, odnosno ukratko - Zlatan i Helena su izgubili od njega.
Podstanar je odbijao je da se iseli iz nekretnine u Stokholmu koja je u vlasništvu Ibrahimovića i Segerove i tužio je poznati par, nakon čega je Osnovni sud utvrdio da je riječ o takozvanom "fiktivnom izdavanju preko posrednika", čime je podstanar stekao pravo na direktan ugovor o zakupu. Nakon što je Apelacioni sud potvrdio presudu Osnovnog suda, Vrhnovni sud u Švedskoj je saopštio da neće ni razmatrati ovaj slučaj.
"Taj čovejk će živjeti u tvojoj kući": Zlatanu Ibrahimoviću i njegovoj ženi se sve srušilo zbog suda
"Naravno da smo sada zadovoljni. Ovo je bio dug proces, ali je konačno završen. Sada ćemo stupiti u kontakt sa stanodavcem radi potpisivanja direktnog ugovora o zakupu i nadamo se da će ispoštovati presudu", izjavio je sada pravni zastupnik podstanara, Roland Sjelin.Izvor: EPA, SERENA CAMPANINI/ANSA
Stanar je sve vrijeme živio u spornom stanu, ali i dalje nije sigurno da li će mu direktan ugovor zaista biti ponuđen. Uporedo se vodi postupak i pred Stambenom komisijom, koja je sačekala ishod ovog sudskog spora pre donošenja svoje odluke. Ona se ne očekuje tako brzo, odnosno može proći i godinu dana prije nego što muškarcu, odnosno podstanaru, ne bude potpuno omogućeno da živi u Zlatanovoj vili bez bilo kakvih problema.
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"Taj čovejk će živjeti u tvojoj kući": Zlatanu Ibrahimoviću i njegovoj ženi se sve srušilo zbog suda
Ibrahimović je na nagovor Helene Seger još 2022. godine kupio zgradu u Estermalmu, luksuznoj četvrti Stokholma, za oko 11 miliona eura, međutim od tada ne može da se useli u nju - niti da radi bilo šta sa njom.
Nisu razmišljali da ubuduće stanove u tom objektu iznajmljuju, poništili su ugovor sa kompanijom za nekretnine sa kojom je prethodni vlasnik imao dogovor o zakupima, međutim jedan stanar nije želio da se iseli. Umjesto toga, tužio je Helenu Seger i Zlatana Ibrahimovića, smatrao je da ima pravo da ostane da živi u zgradi, a zbog zakona u Švedskoj koji se mijenjao 2022. godine i koji je donio neke nove benefite za stanare.
Zlatan i Helena su čak pomenutom stanaru ponudili zamjenski stan, što je odbio smatrajući da nije "ekvivalentno onome u kome trenutno boravi", što ih je posebno iritiralo i istakli su da svakako nije bio ni prijavljen legalno na toj adresi.
Ukupno, Zlatan i Helena potrošili su oko 150 hiljada eura na troškove suđenja, od čega je 108 hiljada eura samo za njihovog advokata, koji nije dobio slučaj, a koga je angažovala upravo Helena Seger po preporuci. Uprkos svemu, stanar sada ima pravo da ostane u stanu koji je njihovo vlasništvo.