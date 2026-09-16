Nakon presude u Hagu, pristalice OVK napale su policiju ispred Euleksa u Prištini, izazivajući haos na ulicama.
Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sjedištu Euleksa, gdje se nalaze i kancelarije Specijalizovanih vijeća u Hagu, prenosi Kosovo pres.
Ispred sjedišta Euleksa postavljen je policijski kordon.
Demonstranti stoje ispred pripadnika policije, a neki od njih su bacali kamenje i flaše u pravcu kancelarije ove misije EU, prenijela je Ekonomija onlajn.
Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gdje su čekali odluku sudija u Hagu.
Specijalizovana vijeća osudila su Hašima Tačija na 25 godina zatvora, Jakupa Krasnićija na 25 godina, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.
Pristalice OVK napravile haos i u Hagu
Ispred zgrade Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu došlo je do nereda odmah nakon izricanja prvostepene presude Hašimu Tačiju i bivšim čelnicima tzv. OVK.
Prema snimcima i izvještajima sa društvenih mreža i lokalnih medija, incident se dogodio na i oko Malivelda, gdje su stotine pristalica OVK izrazile podršku osuđenima.
Jedinice za razbijanje demonstracija morale su da intervenišu, a upotrijebljen je vodeni top. Jedinice za razbijanje demonstracija gađane su kamenjem, granama i zastavama. Priveden je određeni broj demonstranata.
Nekoliko pristalica OVK skočilo je na krov policijskog kombija u pokretu. Osim toga ka jednom vozilu je bačen kišobran.
Clash between angry protesters and police in The Hague over the verdict of the Kosovo Specialist Chambers.— kos_data (@kos_data)September 16, 2026
Police used water to disperse protesters.https://t.co/fsoZ56gw7Opic.twitter.com/uWU3ES6u2l
U Hagu su se vijorile albanske zastave i čula se muzika. Ulicama su prolazili automobili sa albanskim zastavama, a pristalice OVK uzvikuju parole u znak podrške OVK-u.
(Kosovo online/MONDO)