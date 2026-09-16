Nakon presude u Hagu, pristalice OVK napale su policiju ispred Euleksa u Prištini, izazivajući haos na ulicama.

Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sjedištu Euleksa, gdje se nalaze i kancelarije Specijalizovanih vijeća u Hagu, prenosi Kosovo pres.

Ispred sjedišta Euleksa postavljen je policijski kordon.

Demonstranti stoje ispred pripadnika policije, a neki od njih su bacali kamenje i flaše u pravcu kancelarije ove misije EU, prenijela je Ekonomija onlajn.

Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gdje su čekali odluku sudija u Hagu.

Specijalizovana vijeća osudila su Hašima Tačija na 25 godina zatvora, Jakupa Krasnićija na 25 godina, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.

Pristalice OVK napravile haos i u Hagu

Ispred zgrade Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu došlo je do nereda odmah nakon izricanja prvostepene presude Hašimu Tačiju i bivšim čelnicima tzv. OVK.

Prema snimcima i izvještajima sa društvenih mreža i lokalnih medija, incident se dogodio na i oko Malivelda, gdje su stotine pristalica OVK izrazile podršku osuđenima.

Jedinice za razbijanje demonstracija morale su da intervenišu, a upotrijebljen je vodeni top. Jedinice za razbijanje demonstracija gađane su kamenjem, granama i zastavama. Priveden je određeni broj demonstranata.

Nekoliko pristalica OVK skočilo je na krov policijskog kombija u pokretu. Osim toga ka jednom vozilu je bačen kišobran.

Clash between angry protesters and police in The Hague over the verdict of the Kosovo Specialist Chambers.



Police used water to disperse protesters.https://t.co/fsoZ56gw7Opic.twitter.com/uWU3ES6u2l — kos_data (@kos_data)September 16, 2026

U Hagu su se vijorile albanske zastave i čula se muzika. Ulicama su prolazili automobili sa albanskim zastavama, a pristalice OVK uzvikuju parole u znak podrške OVK-u.

Pogledajte 00:42 Hašim Tači Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kosovo online/MONDO)