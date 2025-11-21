Najmlađi Kolar obučeni je policajac, za završenom Policijskom akademijom, pa iz Uprave policije (UP) poručuju da će pored krivične prijave preduzeti odgovarajući postupak u vezi sa njegovim statusom u postupku prijema u službu koji je on očekivao.

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv tri člana porodice Kolar - supružnica Zaima (52) i Suzane (46) i njihovog sina Armina (21), zbog sumnje da su u svojoj kući krili bjegnuca, pripadnika barske ćelije škaljarskog klana Stefana Jankovića.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, u okviru aktivnosti usmjerenih na lociranje i lišenje slobode lica koja se potražuju, realizovanih u saradnji sa službenicima Specijalne jedinice policije, te u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, podnijeli su krivičnu prijavu protiv tri osobe koje se sumnjiče da su u porodičnoj kući skrivali lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao i da su držali oružje u ilegalnom posjedu. Policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv Z.K. (52), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, S.K. (46) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i A.K. (21)- svršenog polaznika Policijske akademije koji se sumnjiči za krivično djelo djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Protiv A.K. će, pored krivične prijave, biti preduzet odgovarajući postupak u vezi sa njegovim statusom u postupku prijema u službu koji je on očekivao", saopšteno je iz UP.

Iz te institucije objašnjavaju da se sumnja da su Kolari u prethodnom periodu, u svojoj kući u mjestu Velembusi, skrivali Jankovića, člana organizovane kriminalne grupe, koji je presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i za kojim je po naredbi tog suda raspisana međunarodna potjernica.

"Policija intenzivno traga za ovim licem koje nije zatečeno u kući porodice K. kada je policija došla na adresu radi preduzimanja policijskih mjera i radnji i vršenja pretresa. Sve prostorije kuće i okolina su detaljno pregledani i utvrđeno je da se S.J. udaljio sa te lokacije znatno prije dolaska policije, ali policijski službenici raspolažu činjenicama koje ukazuju na sumnju da je on u navedenoj kući boravio", piše u saopštenju.

Dodaju da je pretresom prostorija u kojima živi poprodica Kolar pronađeno je i privremeno oduzeto sedam komada oružja - tri lovačke puške, jedan pištolj i tri gasna pištolja, kao i više komada municije, koji će biti upućeni na odgovarajuća vještačenja.

Iz Uprave policije proručili su da će otkriti i procesuirati svakoga ko pruža pomoć izvršiocima krivičnih dijela:

"Pružanje pomoći učiniocima nakon izvršenih krivičnih djela u vidu skrivanja i pomaganja u skrivanju, te pružanje logističke podrške ovim licima je nezakonito djelovanje i ponašanje i Policija koristi priliku da još jednom upozna javnost sa činjenicom da će u svakoj situaciji u kojoj prikupi dokaze koji upućuju na sumnju da su građani pomagali i pružali logističku podršku počiniocima krivičnih djela, među kojima pripadnicima OKG i međunarodno traženim licima, sva takva lica, bez izuzetka, procesuirati nadležnom tužilaštvu".