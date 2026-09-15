Bivši direktor Pošte Crne Gore Petar Ostojić svjedočio je pred sudom povodom ubistva Ljubiše Mrdaka u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pravni zastupnik Pošte Crne Gore Petar Ostojić saopštio je juče pred Višim sudom u Podgorici da su netačni navodi iz dopisa Centra bezbjednosti Nikšić da video-nadzor iz unutrašnjosti objekta Pošte nije pokrivao mjesto događaja, odnosno pljačku filijale 20. oktobra 2021. godine, kada je ubijen Ljubiša Mrdak, piše "Pobjeda".

“Tačno je da se radilo o video-nadzoru iz unutrašnjosti objekta, ali kamera je mogla pokriti i određeni dio dvorišta odnosno spoljašnosti objekta gdje se desio događaj”, saopštio je Ostojić.

On je to kazao nakon što je sudija Veljko Radovanović, pred čijim tročlanim vijećem se vodi postupak, pročitao dopis OB Nikšić u kojem piše da u vrijeme izvršenja krivičnog djela, spoljašnji dio objekta Pošte nije bio pod video-nadzorom.

Podsjećamo, optužnicom su obuhvaćeni Stojan Albijanić, Mitar Knežević, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević.

Prema navodima optužnice, okrivljeni su po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz prijetnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli novac namijenjen za isplatu penzija. Tom prilikom su ukrali 423.000 eura.

Ostojić je pojasnio da su mu kolege iz Stručne službe zaštite Pošte prenijele da postoji kamera kod mjesta ekspedicije pošte u unutrašnjosti objekta.

“Prenijeli su mi da postoji mogućnost da ta kamera pokriva dio dvorišta. Nijesam gledao ovaj video-nadzor”, naveo je Ostojić.

U nastavku suđenja saslušan je svjedok Bojan Nikitović koji je u vrijeme kada se dogodila pljačka i ubistvo bio izvršni direktor firme „Max pro“, koja je bila zadužena za održavanje video-nadzora i alarm uređaja u objektu Pošte.

“Nas iz firme i mene kao izvršnog direktora nije niko od policije ili Pošte kontaktirao u smislu koji video-nadzor su tog dana izuzeli, a koji nijesu. Samo neformalno sam bio obaviješten da se razbojništvo desilo van objekta koji nije bio, kako su mi rekli, pokriven kamerama”, istakao je svjedok Nikitović.

Dodao je da ne zna ništa o položaju tih kamera u unutrašnjosti objekta.

“Ako ima staklenih površina, moguće da te kamere iz unutrašnjosti mogu pokriti neki dio spolja, ali je to vrlo rijetko”, naveo je on.

Na pitanje više državne tužiteljke Snežane Šišević, odgovorio je da su za potrebe Pošte ove poslove obavljali još nekih pola godine nakon događaja.

“Već godinama nemamo ugovor s njima. Nijesmo imali dužnost da učestvujemo u izuzimanju tih snimaka, nego Služba zaštite Pošte”, pojasnio je Nikitović.

Pravni zastupnik Pošte ponovio je da u ovom slučaju niko iz Pošte nije izuzimao video-snimke, već ljudi iz policije.

Osim toga, na jučerašnjem ročištu pročitani su pisani dokazi, a na narednom suđenju, koje je zakazano za 5. oktobar, planirano je saslušanje svjedoka.

Podsjećamo, optuženi za ubistvo Ljubiše Mrdaka – Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević, usljed nedostatka dokaza, oslobođeni su optužbi za pljačku Pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine u kojoj je ubijen radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak.

Presudu je izrekao sudija Veljko Radovanović koji je, prije obrazloženja odluke, saopštio da je njegovo krivično vijeće na neki način bilo stavljeno pred svršen čin jer je bilo prinuđeno da u sudskom postupku preuzme ulogu istražnog organa i sprovodi istragu.

Nakon toga, Više državno tužilaštvo u Podgorici najavilo je da će uložiti žalbu na ovu odluku. U ranijoj žalbi porodice Mrdak, predloženo je da se oslobađajuća presuda preinači u osuđujuću ili da se ukine i postupak vrati na ponovno suđenje, što je Apelacioni sud 4. novembra 2025. i učinio te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje.

Prema sumnjama Tužilaštva, optuženi Albijanić, po nalogu okrivljenog Mitra Kneževića, sa još jednom nepoznatom osobom iz Bosne i Hercegovine, mimo graničnog u Crnu Goru dovezao džip ,,nissan qashqai“ bh. registarskih oznaka, koji je prethodno nepoznata grupa ukrala u Derventi i na njega stavila lažne tablice, prenosi "Pobjeda".

Džip je preuzeo Knežević koji ga je krio do dana oružane pljačke.

“U istom periodu, preko Graničnog prelaza Sitnica, u Crnu Goru su ,,sitroenom cactus“ ušli su Petar Zolak i David Banjac. Pošto su stigli do trajekta, tu ih je čekao Stefan Regojević. Svoj trojici konačno odredište bio je Nikšić, gdje je optuženi Zolak u večernjim satima počeo osmatranje mjesta planirane pljačke kao i trasu puta kojom je nakon razbojništva trebalo da se dâ u bijeg zajedno sa Nemanjom Miljkovićem, Svjetlanovićem i Banjcem”, navodi se.

Prema unaprijed utvrđenom planu, 20. oktobra 2021, kako VDT navodi, oko devet sati, optuženi su u džipu čekali radnike obezbjeđenja. Kada se kombi namijenjen prevozu novca i dragocjenosti primakao iza zgrade pošte, tada su naoružani napadači iskočili iz džipa i hitro krenuli ka zadnjim vratima vozila.

Uvidjevši da je pljačka u pitanju, Mrdak je pokušao da se suprotstavi, ali tada su razbojnici ispalili nekoliko hitaca od kojih je jedan pogodio Mrdaka u grudi.

“Ostalu dvojicu njegovih kolega razbojnici su kundacima izudarali, isprskali biber sprejem, prebacili novac u svoje vozilo i munjevitom brzinom pobjegli. Ubrzo nakon toga policajci su u naselju Grebovice pronašli uništeni džip koji su koristili počinioci”, stoji u optužnici.

Mrdak je preminuo od posljedica povreda grudnog koša koje su mu razbojnici nanijeli iz automatske puške, u Kliničkom centru Crne Gore.