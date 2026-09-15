Prvostepenom presudom, koju je 27. februara ove godine izrekla sutkinja Osnovnog suda na Cetinju Marija Ćupić, Krivokapić je oglašena krivom jer je počinila propust u vršenju službene dužnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici Filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomjesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu dana jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio deset osoba, od kojih i dvoje djece, saznaje Pobjeda.

Iz Višeg suda su potvrdili za Pobjedu da je žalba osnovnog državnog tužioca na Cetinju uvažena samo u dijelu odluke o krivičnoj sankciji, dok je prvostepena presuda u ostalom dijelu ostala na snazi.

Prvostepenom presudom, koju je 27. februara ove godine izrekla sutkinja Osnovnog suda na Cetinju Marija Ćupić, Krivokapić je oglašena krivom jer je počinila propust u vršenju službene dužnosti.

Viši sud nije preinačio zaključak da je Krivokapić kriva za nesavjestan rad u službi, već je ocijenio da je za taj propust trebalo izreći strožu kaznu.

Tužilaštvo je u završnim riječima tražilo znatno strožu kaznu od maksimalnih pet godina zatvora, koliko je, prema optuženju, bilo moguće izreći za krivično djelo koje je Krivokapić stavljeno na teret, prenosi Pobjeda.

Vuk Borilović je 12. avgusta 2022. godine u cetinjskom naselju Medovina ubio deset osoba, među kojima dvoje djece, a šest osoba ranio, a godinu prije masakra, protiv Borilovića je bila podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

Osnovni sud na Cetinju zaključio je da je Krivokapić, kao načelnica nadležne filijale MUP-a i ovlašćeno službeno lice, bila dužna da, nakon što je saznala da je protiv Borilovića podnijeta krivična prijava, preispita okolnosti i pokrene upravni postupak za oduzimanje oružja ili postupak njegovog privremenog oduzimanja.

Međutim, ona to nije uradila i upravo taj propust bio je osnova za njenu krivičnu odgovornost.

Prvostepeni sud nije prihvatio njenu odbranu da nije imala potpune informacije o Boriloviću i da joj nije bilo poznato da postoji pravosnažna presuda ili druga okolnost koja bi ukazivala na mogućnost zloupotrebe oružja.

Zaključio je da je upravo informacija koju je dobila, da je protiv Borilovića podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja, bila dovoljna da je obaveže da dodatno provjeri okolnosti i eventualno pokrene postupak za oduzimanje oružja, piše Pobjeda.



Krivokapić je od početka postupka negirala krivicu i tvrdila da nije imala zakonsko ovlašćenje da samostalno oduzima oružje, već da je za takvo postupanje bila nadležna Uprava policije.

Ukazivala je i na pitanje zbog čega policija, koja je raspolagala informacijama o slučaju nasilničkog ponašanja, nije privremeno oduzela oružje niti je tužilaštvu ukazala da Borilović posjeduje oružje.

Krivokapić je tvrdila da filijala MUP-a za upravne poslove nije operativna policijska služba koja prikuplja podatke na terenu, već da postupke vodi na osnovu podataka i dokumentacije koje dobije od nadležnih institucija. Ona je stava da tužilaštvo pokušava da odgovornost za propuste u slučaju Borilovića prebaci na MUP, odnosno na nju lično, prenosi Pobjeda.

Ipak, tužilaštvo je u završnim riječima istaklo da je propust ove optužene posebno ozbiljan imajući u vidu da je Borilović nakon toga počinio masovno ubistvo.

Osim toga, prvostepeni sud je u obrazloženju istakao da je činjenica da je Krivokapić bila obaviještena o krivičnoj prijavi protiv Borilovića bila dovoljna da mora dodatno provjeriti okolnosti i preduzeti radnje koje su joj bile na raspolaganju.

Krivokapić je nakon podizanja optužnice podnijela i krivičnu prijavu protiv službenika ODT-a Cetinje, tvrdeći da je optužni prijedlog protiv nje neosnovan i da tužilaštvo pokušava da zaštiti sopstveno postupanje.

Tvrdila je da policija, koja je prva imala informacije o nasilničkom ponašanju, nije privremeno oduzela oružje, kao ni da tužilaštvo nije iniciralo pretresanje stana niti psihijatrijski pregled, kao i da nije utvrđeno da posjeduje oružje na način koji bi, prema njenom tumačenju, omogućio pokretanje postupka pred MUP-om.

Advokat Zdravko Đukanović, pravni zastupnik porodica stradalih u masakru u Medovini, izjavio je za Pobjedu da je očekivao da će Viši sud preinačiti dio odluke koji se odnosi na visinu kazne penzionisanoj načelnici Filijale MUP-a Cetinje Oliveri Krivokapić. Naveo je da još nije dobio presudu Višeg suda.

"Ukoliko je tačna informacija da je u drugostepenom postupku povećana kazna Oliveri Krivokapić, takav ishod i razvoj događaja bili su realno očekivani, imajući u vidu težinu krivičnog djela. Vuku Boriloviću oružje je moralo biti oduzeto. U sudskom postupku je dokazano, sada već pravosnažno, da Krivokapić nije preduzela zakonom predviđene radnje iz svoje nadležnosti, a Borilović je tom puškom izvršio masakr u Medovini", rekao je Đukanović, prenosi Pobjeda.

On je poručio da svako ko je činjenjem ili nečinjenjem posredno doprinio okolnostima koje su Boriloviću omogućile izvršenje zločina mora biti sankcionisan.

"Kao advokatski tim koji zastupa porodice oštećenih, odnosno porodice stradalih u Medovini, vodićemo postupke protiv svih odgovornih za svaku radnju ili propust koji su doprinijeli tragediji. Tu prije svega mislim na nepostupanje policijskih službenika i dug period koji je protekao od početka krvavog pira Vuka Borilovića do dolaska policije na lice mjesta", kazao je Đukanović.

Naglasio je da neće biti izuzetaka bez obzira na položaj ili političku povezanost eventualno odgovornih osoba.

"Bez obzira na to da li je riječ o licu na visokoj funkciji ili nekome ko je bio uključen u politiku, nećemo imati ni rezervu ni zadršku da pokrenemo postupke kako bi se, u skladu sa zakonom, utvrdila njihova krivična odgovornost " poručio je Đukanović.