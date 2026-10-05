Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav su, postupajući po naredbi nadležnog suda, izvršili pretres porodične kuće i drugih prostorija koje koriste V.T. i LJ.T.

Izvor: Uprava Policije CG

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav, u nastavku aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloupotrebe i ilegalnog posjedovanja oružja, izvršili su pretrese na dvije lokacije u Plavu, kod dvije osobe a, kojom prilikom su pronašli i oduzeli šest komada oružja, 584 komada municije, 11 okvira za vatreno oružje, 57 komada pirotehničkih sredstava, bajonet.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav su, postupajući po naredbi nadležnog suda, izvršili pretres porodične kuće i drugih prostorija koje koristi V.T.

“Tom prilikom pronađeni su i oduzeti tri komada vatrenog oružja, 540 komada municije različite vrste i kalibra, sedam okvira za vatreno oružje i 57 komada pirotehničkih sredstava. Pretresom su pronađeni: puška marke Brno, sa optičkim nišanom, metalnim nišanom i tri okvira, u ilegalnom posjedu, pištolj sa dva okvira, u ilegalnom posjedu, 482 komada municije, u ilegalnom posjedu, pištolj marke CZ Arms M88, sa dva okvira i oružnim listom, kao i 58 komada pripadajuće pistoljske municije, bajonet i 57 komada pirotehničkih sredstava”, saopštila je policija.

Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav izvršili su pretres porodične kuće i drugih prostorija koje koristi Lj.T., kojom prilikom su pronašli i oduzeli tri komada oružja, 44 komada municije i četiri okvira za oruže.

“Prilikom pretresa pronađeni su: pištolj marke CZ Compact G, sa tri okvira i 35 komada odgovarajuće municije, u ilegalnom posjedu, pištolj marke CZ M57, sa okvirom i devet komada odgovarajuće municije sa oružnim listom, vazdušna puška marke Hatsan, u ilegalnom posjedu”, dodaje policija.

O događajima je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, koji je naložio da se od lica prikupe potrebna obavještenja i preduzmu dalje mjere i radnje, nakon čijeg uvida će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji eventualnog krivičnog djela.