Jana Todorović otvoreno govori o svom privatnom životu i planovima ćerke, koja uskoro pokreće sopstveni biznis.

Izvor: TV Pink/Printscreen

Folk pjevačica Jana Todorović pojavila se na promociji albuma kolege Emira Brunčevića i pred okupljenim medijima otvoreno govorila o detaljima iz svog privatnog života. Pored toga što je pružila podršku dugogodišnjem prijatelju, Jana se dotakla odnosa sa svojom ćerkom, otkrivši da uskoro očekuje zeta i da njena naslednica planira pokretanje sopstvenog biznisa.

Pjevačica je priznala i da je velika paničarka kada su djeca u pitanju, pa je otkrila da svoju ćerku uvek drži na oku, bez obzira na to u kojoj se državi nalazi.

"Ćerka me je pohvalila kad sam izašla iz kuće. Emir i ja se poznajemo mnogo godina, poštujem ga i kao čovjeka i kao pjevača, mnogo zaslužuje, želim mu sreću. Za mene su prijatelji prijatelji, nema veze da li su pjevači, čistači, ljekari. Sa Sanjom Maletić nije zahladnjelo prijateljstvo, ima sada hvala Bogu ćerku, i ja takođe, a u uskoro i zeta. Želim da mi ćerka bude srećna i zadovoljna, kada ona bude rekla da je to to, pričaćemo javno. Tek treba da upoznam dečka, vidjećemo. Mešam se u njen život ako vidim da radi neke stvari, koje ne treba da radi. Ona nijednu grešku nije imala, od skoro je krenula i da izlazi i da malo duže ostaje u gradu. Pratim je, nema veze gdje sam i u kojoj državi sam, telefon je pored mene, obavezna je da se javi gdje je, šta je, s kim je i kad je kući. Kad su djeca u pitanju odmah se uznemirim, paničarka sam ako se ne javi na telefon. Ona sada ima neke druge obaveze, sada planira da otvori svoj salon", rekla je Jana Todorović.

Vidi opis "Treba da upoznam zeta": Ćerka Jane Todorović pronašla dečka, pjevačica priznala zbog čega paniči Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

Ćerki dala ime po bivšoj devojci muža

Inače, Jana Todorović već godinama uživa u stabilnoj bračnoj zajednici sa Ivanom Todorovićem, naslednikom uglednog i imućnog preduzetnika Svete Todorovića.

Prisjećajući se kako su donijeli odluku o odabiru imena za svoju naslednicu, pjevačica je jednom prilikom podijelila neobičnu priču koja je mnoge ostavila bez teksta.

"Moj muž je imao djevojku Kristinu. Bila mu je prva ljubav, Grkinja, i želio je da mu se ćerka tako zove. A drugo ime, Džulijen, dali smo joj zato što je rođena u Americi. To ime stoji samo u pasošu, niko je tako ne zove" - rekla je Jana Todorović.

"Najveće bogatstvo mi je ćerka. Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Oduvek sam živjela skromno, i u tom duhu vaspitavam i svoje dijete. Mi smo velika porodica i on (svekar) je jedan uspješan i cijenjen čovjek. Sve drugo je prolazno. Najveće bogatstvo mi je ćerka".

Izvor: Blic/ MONDO