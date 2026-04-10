Presuda je izrečena u Osnovnom sudu na Cetinju. Krivokapić je nakon izricanja presude poručila da će istjerati pravdu i odbraniti svoj integritet.

Krivokapić i službenik cetinjske filijale MUP-a M.P. optuženi su da su od jula 2019. do septembra 2022. godine, svjesno kršeći zakonske propise, omogućili određenim licima da pribave oružje iako za to nijesu ispunjavali propisane uslove. Optužni prijedlog obuhvata ukupno 12 spornih slučajeva izdavanja dozvola i oružnih listova, od kojih se većina odnosi na zahtjeve podnijete od jedne osobe, prenosi Dan.

U saopštenju suda navodi se da je službenik M.P. obavljao poslove prijema zahtjeva i administrativne obrade predmeta, bez ovlašćenja da odlučuje o osnovanosti zahtjeva i da utiče na sadržinu ili ishod odluke. Njegova uloga bila je striktno tehničko-operativnog karaktera, u okviru jasno definisane hijerarhijske strukture organa.

Dan prenosi da je penzionisana načelnica cetinjske Filijale za građanska stanja i lične isprave Olivera Krivokapić (66) saopštila za Radio Cetinje da dugo trpi nepravdu od Osnovnog tužilaštva i Osnovnog suda u tom gradu. Poručila je da je niko nema u šaci da bi morala da sluša i radi kako se naredi.

"Čiste savjesti istjeraću pravdu i zaštititi svoj integritet. Sprega ovih organa i zajednički interesi ne donose ništa dobro građanima, institucijama, nažalost ni državi. Ovi cetinjski organi su sve samo nijesu samostalni, sve mi je jasno. Možete presuđivati i ponižavati, ali poniziti nikad", izjavila je Krivokapić.

S druge strane, kako su zaključili, Krivokapić je kao rukovodilac filijale imala funkcionalnu vlast nad odlukom, normativno ovlašćenje da odluči o pravima i obavezama stranke, kao i dužnost da obezbijedi zakonitost postupka i pravilnu primjenu materijalnog prava, piše Dan.

"Sud nalazi da je okrivljena, uprkos navedenim obavezama, donijela odluke u situaciji kada nijesu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi. Naime, iz izvedenih dokaza proizilazi da prilikom izdavanja odobrenja za nabavku oružja, kao ni prilikom izdavanja isprava za držanje i nošenje oružja, nijesu sprovedene zakonom obavezne provjere u smislu člana 13, stav 1, tačka 5 Zakona o oružju, kojim je kao jedan od opštih uslova za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B fizičkom licu propisano da ne postoje okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a naročito uživanje alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno ponašanje, kao i drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu, dok je članom 15 istog zakona propisano da je policijski službenik, radi utvrđivanja postojanja okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno u smislu člana 13, stav 1, tačka 5 ovog zakona, ovlašćen da traži i prikupi podatke i obavještenja o podnosiocu zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i da o prikupljenim podacima sačini službenu zabilješku, koja se dostavlja ministarstvu, a da službena zabilješka mora da sadrži detaljne navode, potkrijepljene činjenicama koje nedvosmisleno potvrđuju sadržinu zabilješke – saopštili su iz cetinjskog suda.

Sud je, kako ističu, posebno cijenio subjektivni odnos okrivljene prema djelu i našao da je postupala sa direktnim umišljajem.

"Naime, okrivljena je, imajući u vidu svoju funkciju i radno iskustvo, morala biti svjesna zakonskih uslova za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i isprava za držanje i nošenje oružja, pa je samim tim bila svjesna da ti uslovi u konkretnim zahtjevima nijesu ispunjeni, pri čemu je bila svjesna da donosi odluke bez sprovedene zakonske procedure i uprkos tome je odlučila da usvoji zahtjeve"saopšteno je iz suda.