"Još uvijek ne možemo da se naviknemo na gubitak": Pjevač emotivno o Halidu Bešliću

Osman Hadžić je na promociji albuma govorio o Halidu Bešliću i poručio da se kolege i publika još ne mire sa njegovim odlaskom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na promociji albuma Emira Brunčevića, Osman Hadžić govorio je o raznim temama, ali i Halidu Bešliću, čiji odlazak još uvijek teško pada kolegama, prijateljima i publici.

Hadžić je istakao da se muzički ukusi i trendovi mijenjaju, ali da pojedini izvođači i njihove pjesme ostaju nezaobilazni, posebno kada se noć približi kraju.

"Svako vrijeme donosi svoju muziku, ali svi poslije ponoći traže Šabana, Osmana i Halida", rekao je Osman Hadžić.

Govoreći o promjenama koje donosi vještačka inteligencija, pevač je kratko prokomentarisao stanje u muzičkoj industriji:

"Teško je to, uzela nas je vještačka inteligencija."

Emotivno o Halidu

Posebno emotivno govorio je o Halidu Bešliću i vremenu koje je prošlo od njegovog odlaska. Kako je istakao, vrijeme brzo prolazi, ali tuga i bol ne nestaju.

"Vrijeme brzo teče, godina dana je prošla, a mi ne možemo uticati na to. Bol i tuga su isti i sve se prebrzo izdešavalo. Ja puno pjevam i na terenu sam i mislim da on najviše nedostaje ljudima", rekao je Osman.

Dodao je da publika danas ponovo otkriva i sluša Halidove pjesme, tražeći način da sačuva uspomenu na legendarnog pjevača.

"Ljudi sad iskopavaju njegove neke pjesme koje on nije ni pjevao, čisto da bi imali nešto da ga slušaju", kazao je Hadžić.Sjećanja na Halida posebno su jaka kada Osman posjeti mjesta na kojima je njegov kolega često boravio.

"Svratim tamo gdje je on često sjedio. Teško je, još uvijek se navikavamo", rekao je Hadžić.

Na pitanje kako se pjevačev sin nosi sa bolom, Osman je, odgovorio kratko, ali emotivno:

"Isto mu je kao i svima nama, samo što je njemu najteže."

Njegove riječi svjedoče o tome koliko je Halid Bešlić ostavio trag među kolegama, ali i koliko njegovo odsustvo i dalje osjećaju svi koji su ga poznavali i voljeli njegovu muziku.

(Kurir/MONDO)