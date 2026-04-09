Bivši službenik cetinjske Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) M.P. oslobođen je optužbe da je počinio produženo krivično djelo - zloupotreba službenog položaja, saopštio je Osnovni sud na Cetinju, prenose Vijesti.

Bivša načelnica te filijale Olivera Krivokapić je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja osuđena na šest mjeseci kućnog pritvora.



Osnovni sud je saopštio da je ona morala biti svjesna zakonskih uslova za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i isprava za držanje i nošenje oružja, pa da je "samim tim bila svjesna" da ti uslovi u konkretnim zahtjevima nisu ispunjeni, "pri čemu je bila svjesna da donosi odluke bez sprovedene zakonske procedure i uprkos tome je odlučila da usvoji zahtjeve".

"Sud je, nakon savjesne i sveobuhvatne ocjene svih izvedenih dokaza, okrivljenog M.P. na osnovu čl.373 tačka 2 ZKP-a oslobodio optužbe da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret optužbom odnosno da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 49 stav 1 Krivičnog zakonik Crne Gore. Naime, iz nesporno utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je okrivljeni bio službenik Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Cetinje, i da je bio raspoređen na radnom mjestu samostalni referent, koji je u okviru svojih poslova vršio prijem zahtjeva, uručenje isprava, administrativne radnje u vezi sa predmetima, kao i ostale radnje po nalogu rukovodioca. Dakle, obavljao je poslove prijema zahtjeva i administrativne obrade predmeta, bez ovlašćenja da odlučuje o osnovanosti zahtjeva, niti da utiče na sadržinu ili ishod odluke. Njegova uloga bila je striktno tehničko-operativnog karaktera, u okviru jasno definisane hijerarhijske strukture organa. Shodno utvrđenom, sud nalazi da nije dokazano da je okrivljeni M.P. imao ovlašćenja da samostalno cijeni ispunjenost zakonskih uslova niti da je imao kontrolnu funkciju u odnosu na zakonitost odluke koju donosi rukovodilac", saopštio je Osnovni sud Cetinje, navode Vijesti.

Sud posebno naglašava da krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ne može biti zasnovano na "pukom formalnom učešću u službenoj radnji", već da zahtijeva aktivno ili pasivno postupanje koje ima odlučujući uticaj na nastanak posljedice, što u konkretnom slučaju nije dokazano, "niti se krivična odgvornost može bazirati na pretpostavljenim radnjama već na jasno propisanom ovlašćenju i konkretnom propuštanju tog ovlašćenja".

"Nadalje, Sud je, nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza, utvrdio da su u radnjama okrivljene O.K. ostvarena sva bitna obilježja bića produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 49 stav 1 Krivičnog zakonik Crne Gore, kako u objektivnom, tako i u subjektivnom smislu te je ista osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, koju kaznu će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje", piše u saopštenju.

"Dakle, okrivljena O.K. kao rukovoditeljka Filijale je imala funkcionalnu vlast nad odlukom, normativno ovlašćenje da odluči o pravima i obavezama stranke, kao i dužnost da obezbijedi zakonitost postupka i pravilnu primjenu materijalnog prava. Sud nalazi da je okrivljena, uprkos navedenim obavezama, donijela odluke u situaciji kada nijesu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi. Naime, iz izvedenih dokaza proizilazi da prilikom izdavanja odobrenja za nabavku oružja kao ni prilikom izdavanja isprava za držanje i nošenje oružja nijesu sprovedene zakonom obavezne provjere u smislu člana 13 stav 1 tačka 5 Zakona o oružju, kojim je kao jedan od opštih uslova za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B fizičkom licu propisan taj da ne postoje okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a naročito uživanje alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno ponašanje, kao i drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu, dok je članom članom 15 istog zakona (Zakona o oružju), propisano da radi utvrđivanja postojanja okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno u smislu člana 13 stav 1 tačka 5 ovog zakona, policijski službenik je ovlašćen da traži i prikupi podatke i obavještenja o podnosiocu zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i da o prikupljenim podacima sačini službenu zabilješku koja se dostavlja Ministarstvu, a da službena zabilješka mora da sadrži detaljne navode, potkrijepljene činjenicama koje nedvosmisleno potvrđuju sadržinu zabilješke", dodaje sud.

Naglašavaju da ovakva nepravilnosti predstavlja suštinsko, a ne formalno odstupanje od zakona, koje dovodi u pitanje samu svrhu i zakonitost postupka, pa, upravo zbog toga, sud zaključuje da su odluke okrivljene "bile očigledno nezakonite", navode Vijesti.

"Sud je posebno cijenio subjektivni odnos okrivljene prema djelu i našao da je postupala sa direktnim umišljajem. Naime, okrivljena je, imajući u vidu svoju funkciju i radno iskustvo, morala biti svjesna zakonskih uslova za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i isprava za držanje i nošenje oružja, pa je samim tim bila svjesna da ti uslovi u konkretnim zahtjevima nijesu ispunjeni, pri čemu je bila svjesna da donosi odluke bez sprovedene zakonske procedure i uprkos tome je odlučila da usvoji zahtjeve", navodi se u saopštenju.

Sud je, kako su kazali, prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne, uzeo u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, te je kao olakšavajuće okolnosti cijenio da se radi "o osobi starije životne dobi, porodičnoj osobi, ranije neporočnog načina života", što je utvrđeno uvidom u izvod iz registra kaznenih evidencija na njeno ime, dok otežavajućih okolnosti na njenoj strani nije bilo.