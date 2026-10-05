Danas se na auto-putu "Princeza Ksenija" dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuojedan muškarac(55).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pedesetpetogodišnji muškarac iz Pljevalja poginuo je u udesu koji se dogodio oko 12.40 sati na auto-putu "Princeza Ksenija", u mjestu Pelev Brijeg.

Prema do sada dostupnim informacijama, u udesu su učestvovala dva vozila, dok je suvozač stradalog muškarca zadobio lake tjelesne povrede.

Iz Monteputa je saopšteno da je saobraćaj na auto-putu normalizovan nakon što je zbog uviđaja bio u prekidu.