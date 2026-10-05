Fudbalska reprezentacija Crne Gore nije uspjela da nastavi pobjednički niz, ali je sačuvala lidersku poziciju.

Izvor: MONDO

Crna Gora nije uspjela da nastavi pobjednički niz u Ligi nacija, ali je i nakon četvrtog kola ostala na čelu grupe. „Sokoli“ su pred punim tribinama Gradskog stadiona u Podgorici odigrali 0:0 protiv Jermenije i sada imaju 10 bodova, tri više od Kipra.

Nakon tri uzastopne pobjede, izabranicima Mirka Vučinića nedostajalo je energije i konkretnosti u napadu. Jermenija je tokom većeg dijela susreta bila dobro organizovana u defanzivi, dok je domaći tim teško pronalazio prostor za ozbiljniju priliku.

Crna Gora je u prvom poluvremenu zaprijetila preko Bulatovića i Krstovića, dok je u nastavku pokušavao i Jovetić, ali bez uspjeha. Najbliže pogotku domaći su bili nakon nekoliko udaraca sa distance, međutim golman Jermenije Beglarjan nije imao previše problema.

Završnicu meča Crna Gora je odigrala sa desetoricom. Stefan Lončar je u 86. minutu, nakon VAR intervencije i pregleda snimka, isključen, pa je domaćin posljednje minute proveo sa igračem manje.

Uprkos tome, rezultat se nije promijenio. Bez mnogo uzbuđenja i velikih prilika, susret je završen podjelom bodova.

Posebnu pažnju zaslužili su navijači, koji su tokom svih 90 minuta pružali snažnu podršku reprezentaciji. „Sokoli“ su tako ostali lideri grupe, a do kraja ovog ciklusa očekuju ih još dueli sa Letonijom i Kiprom u novembru.