Kapiten Crne Gore Stefan Savić nakon remija sa Jermenijom istakao je da umor i zgusnut raspored nijesu pokvarili odličan učinak „sokolova“, koji nakon četiri kola imaju 10 bodova i drže prvo mjesto u grupi.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Stefan Savić je ocijenio da je duel sa Jermenijom bio veoma zahtjevan i fizički iscrpljujući. Crna Gora je imala problema da pronađe način da probije čvrstu i duboko postavljenu odbranu gostiju, zbog čega je izostao i pogodak. Ipak, kapiten smatra da remi ne mijenja činjenicu da su „sokoli“ napravili odličan posao u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Posebno je istakao da je reprezentacija, nakon četiri odigrane utakmice, osvojila 10 bodova i zadržala prvo mjesto, što je rezultat kojim treba biti zadovoljan. Žao mu je što ekipa nije uspjela da pobjedom obraduje brojnu publiku na stadionu, ali vjeruje da nema razloga za nezadovoljstvo jer je plasman i dalje u rukama Crne Gore.

Savić je kao jedan od razloga za nešto slabije izdanje naveo zgusnut raspored. Četiri utakmice u svega 11 dana, uz putovanja i nedovoljno vremena za odmor, ostavili su trag na igračima. Ipak, naglasio je da je tim i u takvim okolnostima dao maksimum i borio se do posljednjeg minuta.