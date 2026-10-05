Odbjegli vođa škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela Igor Vukotić strahovao je u maju 2020. godine da će istraga nakon hapšenja zatvorskog službenika sumnjičenog za pritisak na Miloša Đuričkovića, obuhvatiti još njihovih kontakata u zatvoru.

Izvor: Uprava policije

“Dobro da ostane na sprovodnika da ne zavale još koga tamo”, napisao je Vukotić 20. maja te godine, sakriven iza Skaj nadimka Čiča.

On je tu poruku poslao svom saradniku Miliju Bajramoviću, dok je njegova kriminalna ekipa pokušavala da svjedoka saradnika tužilaštva navede da promijeni iskaz o ubistvu Šćepana Roganovića.

Istovremeno, proslijedio mu je prepisku sa izvjesnim Jerryem, koji ga je izvjestio o hapšenju zatvorskog službenika.

“Brate sad su mi javili da je ovaj špijun iz HN namjestio i prošpijao nekog sprovodnika iz BP i dao izjavu da ga je taj sprovodnik pritiskao da mijenja izjave i što da kaže, a što da ne kaže... E sad treba vidjet ko je taj mučenik, jer će ga gurnut 100 posto”, poruka je izvjesnog Jerrya, koju je Vukotić proslijedio Bajramoviću.

Iz proslijeđene prepiske vidi se da je Kotoranin odgovorio: “Znači gura dalje on, grob mu je*em đe će leći. Ne odustaje, vidiš ti”, nakon čega ga Jerry obavještava ko bi mogao biti sprovodnik.

“A taj sprovodnik preko kojeg se išlo je sin nekog iz Višeg ili iz Vrhovnog suda ... Treba vidjet ko je taj mučenik i upozoriti ga ...”, napisao je Vukotiću sagovornik čija poruka je proslijeđena Bajramoviću.

Bajramović je još u martu 2020. godine osumnjičen da je direktni izvršilac ubistva Roganovića, koji prema tvrdnjama istražitelja nije bio dio škaljarcima suprotstavljene kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

Nakon što mu je proslijedio prepisku oko sprovodnika, Vukotić piše Bajramoviću da mu se ne javlja drug koji je trebalo da ide u Bijelo Polje. Đuričković je prethodno bio premješten u bjelopoljski zatvor.

“Ma užas bre. Ne javlja mi se ovaj drug da ide za BP, a što će mu ako su ga već digli. E pa čudo što radi taj bolesnik... Ma već je i prije špijavao ih tamo sve, ali opet oficijalno sad uhhh”, napisao je Vukotić tog dana.

Nedugo potom Jerry mu javlja da je sprovodnik već uhapšen, ali i da nije siguran ko je taj čovjek.

“Uhapšen je i taj sprovodnik, brate... Pod obradom je... Otac mu je jedan od predsjednika suda nekog... E sad ko to može bit ne znam... Uhapšen je zbog pritiska na ovog špijuna da mijenja iskaz...”, piše u porukama koje je Vukotić takođe proslijedio Bajramoviću.

“Ma za tad ono, jbg, kad se burgijalo, pa je špijao to”, komentariše potom odbjegli Kotoranin.

Mediji su 10. juna 2020. godine objavili da je zbog sumnje da je pokušao da utiče na Đuričkovića uhapšen zatvorski policajac Danilo Femić, sin tadašnjeg sudije Vrhovnog suda Branimira Femića. Prema tim navodima, sumnjičen je da je svjedoku saradniku prenio poruku kako bi ga odvratio od saradnje sa tužilaštvom i naveo da prikrije ostale učesnike ubistva. Nakon saslušanja pušten je na slobodu, pišu "Vijesti".

Iz nastavka komunikacije vidi se da Vukotić računa da bi promjena Đuričkovićevog iskaza mogla pomoći i uhapšenom službeniku.

“Pa ako mali mijenja iskaz, neće ovo da govori onda, je li. Otpada sve automatski. Ne mogu oni sprovodnika stiskat ako mali kaže ne, nije ništa bilo, pa je li”, poručuje Bajramoviću.

Istovremeno konstatuje da se hapšenja i privođenja nastavljaju i strahuje ko bi sljedeći mogao biti obuhvaćen istragom.

“Ne znam, vidjećemo, samo znam da svako malo dižu po nekoga i privode... Samo čekam kad će još nekog dić, ne daj Bože. A bi, nego ne znaju ko su ljudi, jbg”, piše on.

Bajramoviću potom javlja da treba da provjeri što je sa njegovim drugom koji je tog jutra pozvan na informativni razgovor.

“Nego da ja vidim đe mi je drug, jer je na informativni zvat jutros, pa da nije vezano za ovo baš”, šalje sa svog Skaj naloga.

Nakon poruke da bi bilo dobro da istraga ostane na sprovodniku, Vukotić poručuje da treba odmah djelovati.

“Nema, ne, odmah treba delati... Ja ga stao nisam od onda, znaš i sam, nisam čekao ništa minuta”, piše Bajramoviću.

Gotovo mjesec kasnije, 14. juna, u razgovoru sa istim saradnikom pominje trojicu službenika.

“Uvali trojicu službenika gore idiot. Baš loš. No aj, nema veze, braniće se oni već”, poručuje Vukotić.

Istog dana ponovo komentariše da Đuričković ne pristaje da povuče ranije izjave.

“Neće da povrati izjave, pa neće, e čudo jedno... Ne znam sad što i kako, ali moramo osmisliti”, piše on.

Nešto kasnije vraća se na ljude koje je, prema njegovim porukama, svjedok saradnik uveo u postupak.

“Da, tri čovjeka je uvalio odozgo, jeste. Ima da se sude, jbg, uvukao ih je u proces gad”, šalje Bajramoviću, ne navodeći njihova imena.

“Vijesti” su u oktobru 2023, objavile da je Igor Vukotić pokušavao da preko advokata i pritvorenika dođe do Đuričkovića i “urazumi” ga da promijeni iskaz.

Tada je objelodanjeno i da je poručivao pripadnicima svoje krimi-organizacije da u Americi treba naći i pobiti članove porodice Miloša Đuričkovića, a sve to pisao je nakon što je taj Novljanin postao svjedok tužilaštva u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića.

Vukotić je nakon ubistva Roganovića, preko Skaj aplikacije, sa kolegama iz klana pričao o iskazu Đuričkovića, koji je tužiocima priznao ko je kakve uloge imao u ubistvu Roganovića. Prethodno, škaljarci su se dogovarali da preko advokata dođu do tog svjedoka, ali im je plan propao, a onda i da to učine preko pritvorenika Saše Borete.

Nadležni su, međutim, svjedoka smjestili u bjelopoljski Istražni zatvor, što je škaljarcima poremetilo planove.

U optužnici piše da su prije toga pokušavali da dođu do članova te familije, kako bi ga i na taj način ubijedili da promijeni iskaz

Iz prepiski citiranih u optužnici proizilazilo je da je tvrdio da je jednog posrednika častio 5.000 eura, dok je za svjedoka saradnika pominjao 50.000 eura, premještanje u grupnu sobu kod njihovih ljudi i ubacivanje telefona sa Skaj aplikacijom.

Kada ti pokušaji nijesu dali rezultat, u komunikaciji sa Bajramovićem prijetio je da će Đuričkovića zapaliti živog, a potom razmatrao i pritisak preko njegove porodice, uključujući otmicu članova familije tog Novljanina, koji žive u Americi.

Konverzacija vođena preko sada dekriptovane aplikacije, pokazuje da su škaljarci razmjenjivali fotografije članova Đuričkovićeve porodice, koje su prethodno “skinuli” sa društvene mreže Instagram, uz informacije gdje na tlu Sjedinjenih Američkih Država rade.

Mili Bajramović je 22. juna ove godine prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije.

Igor Vukotić istom presudom osuđen je na osam godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji. Zbog članstva u kriminalnoj organizaciji Dino Ibrahimović osuđen je na pet godina zatvora, Miloš Komar na četiri godine, Slavko Radulović na pet godina, a Miloš Gvozdenović na pet godina zatvora. Marko Radović osuđen je na jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i članstva u kriminalnoj organizaciji.

Sud je odbio optužbu protiv svjedoka saradnika Miloša Đuričkovića.

U obrazloženju presude navedeno je da iskaz svjedoka saradnika potvrđuje da je Bajramović bio neposredni izvršilac ubistva Roganovića, odnosno osoba koja je pucala u njega, a potom pobjegla uz stepenice Kanli kule.

U tom predmetu spojena su dva krivična postupka. Specijalno državno tužilaštvo je u oktobru 2020. godine podiglo optužnicu protiv Krsta Vujića, Milija Bajramovića, Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića i Miloša Komara zbog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije.

Prema navodima optužnice, Vujić je tokom 2019. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici, između ostalih, bili Bajramović, Glavaš, Ibrahimović i Komar, sa ciljem izvršenja teških ubistava i drugih krivičnih djela, prenose "Vijesti".

Drugom optužnicom, podignutom u septembru 2023. godine, obuhvaćeni su Igor Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Marko Radović, kojima je na teret stavljeno članstvo u istoj kriminalnoj organizaciji.

Igor Glavaš, protiv kojeg je postupak vođen odvojeno, 10. jula ove godine prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva putem pomaganja.

Postupak protiv Krsta Vujića, optužnicom označenog kao organizatora te kriminalne grupe, obustavljen je nakon što je ubijen u Španiji.