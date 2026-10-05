Na utakmicama mladih selekcija Srbije i Rusije videli smo i ružne scene pošto su se dva igrača sukobila i zbog toga dobila crvene kartone.

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Mlada reprezentacija Srbije savladala je Rusiju u drugom prijateljskom meču 2:1 (1:0), ali ostao je trijumf ekipe Bate Mirkovića u sjenci tuče u 68. minutu meča. Tada su isključeni Matija Mitrović i Mihail Umnjikov.

Nakon što je u 68. minutu Umnjikov neoprezno startovao i na kraju promašio Mitrovića, ali ga je ipak zakačio po ruci. Nakon tog duela krenuo je dalje, ali je nakon toga čuo da mu je Srbin nešto dobacio. Nakon toga vratio se i krenulo je guranje.

Odjednom su se oba tima stvorila tu, ali srećom tenzije su se brzo spustile i dva igrača su smirili njihovi saigrači. To je bilo i posljednje što su uradili pošto je prvo sudija Rusu pokazao odmah crveni karton, a Mitroviću drugi žuti. Pogledajte ovaj momenat na meču:

Pogledajte 00:55 Tuča na Srbija Rusija Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Šta se desilo na meču?

Duel koji je sa tribina gledao Veljko Paunović završio se pobjedom srpskog tima 2:1, a taj trijumf došao je nakon pobjede 3:1 prije nekoliko dana. Upravo je isključeni Matija Mitrović u 34. minutu sa penala doneo prednost, pošto je Uroš Tegeltija oboren u kaznenom prostoru.

Na 2:0 je povisio Marko Veličković na samom startu drugog poluvremena, a sa 11 metara je smanjio tim Rusije nakon što je kapiten Srbije Bojan Kovačević napravio penal.