Danas se preko puta zgrade Opštine u Pljevljima dogodilo ubistvo.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Danas je oko 14.45 časova Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira usljed čega je jedno lice zadobilo povrede.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli I.J. iz Pljevalja, sa povredama nanesenim hladnim oružjem. Lice I.J. je podleglo povredama zadobijenim od hladnog oružja – noža.Događaju je prema do sada utvrđenim činjenicama, prethodio verbalni a potom i fizički sukob između dva lica koja su se znala od ranije", navode iz Uprave policije.

Pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, neposredno nakon izvršenog krivičnog djela, u kratkom roku identifikovali i ubrzo locirali osumnjičeno lice – B.N. (35), koje je stavljeno pod kontrolu policije.

Policijski službenici su pronašli i izuzeli sredstvo izvršenja krivičnog djela – nož.

"O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem nalogu se preduzimaju dalje mjere i radnje u vezi sa ovim događajem, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještavana", zaključili su iz UP.