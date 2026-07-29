Na sarajevskoj Baščaršiji večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a u incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Događaj je policiji prijavljen u 19.25 časova, nakon čega su patrole hitno upućene na mjesto događaja. Iz MUP-a KS navode da je policija na terenu i da će detaljnije informacije o događaju biti saopštene naknadno.

Prema pisanju federalnih medija, do incidenta je došlo u Ulici kundurdžiluk, gdje je izbio sukob između dvojice muškaraca, najvjerovatnije stranih državljana. Tokom verbalnog i fizičkog obračuna, akteri su potegli vatreno oružje i pucali jedan na drugog, ali na sreću niko nije pogođen.

Policijski službenici osiguravaju lokaciju i vrše uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja i identifikovali učesnike pucnjave.