Zadržavanje im je određeno zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje i krivično djelo teška tjelesna povreda.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanima Norveške S.I. i S.R, kao i državljaninu Sjeverne Makedonije C.M.

Zadržavanje im je određeno zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje i krivično djelo teška tjelesna povreda.

"Osumnjičenima se stavlja na teret da su dana 15. jula 2026. godine, u Dobroj Vodi, nanijeli teške tjelesne povrede oštećenom nakon što je sugerisao kako da se mimoiđu vozilima na uskoj ulici", saopštio je ODT.