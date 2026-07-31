Početkom jula Viši sud vratio je optužnicu Specijalnom državnom tužilaštvu radi otklanjanja nedostataka u činjeničnom opisu krivičnih djela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ročište za kontrolu optužnice protiv Aleksandra Mijajlovića i još petoro okrivljenih, koje je danas bilo zakazano u Višem sudu u Podgorici, odloženo je za 10. avgust nakon što je specijalni tužilac Jovan Vukotić podnio zahtjev za izuzeće sudskog vijeća zbog sumnje u njegovu nepristrasnost, prenosi CdM.

Zahtjev se odnosi na vijeće koje čine sudije Zoran Radović, Boris Savić i Vesna Kovačević, zbog čega današnje ročište nije održano.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijanu Nastić i Predraga Boškovića za više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka.

Početkom jula Viši sud vratio je optužnicu Specijalnom državnom tužilaštvu radi otklanjanja nedostataka u činjeničnom opisu krivičnih djela.

Iz SDT-a su ranije saopštili da elektronski, materijalni i personalni dokazi upućuju na osnovanu sumnju da je Aleksandar Mijajlović organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala u Crnoj Gori od 2019. do februara 2024. godine.

„Utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni A.M., sa za sada nepoznatim licima, organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga, za sada nepoznata lica, koja je djelovala u Crnoj Gori u periodu od 2019. do februara 2024. godine, a imala je za cilj vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka radi sticanja nezakonite moći“, saopštili su ranije iz SDT-a.

Tužilaštvo tvrdi da je ova organizacija, prema prikupljenim dokazima, ostvarivala uticaj na političku i izvršnu vlast, medije i druge važne društvene aktere, piše CdM.

„Iz prikupljenih dokaza u prethodnom postupku posebno proizilazi osnovana sumnja da je A.M. preko okrivljenih, koji su zaposleni u državnim organima ili su nosioci javnih funkcija, pribavljao tajne i druge podatke kojima nije smio raspolagati. U tome su učestvovali okrivljeni D.S., kao pomoćnik direktora Uprave policije i službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, okrivljeni V.L., kao službenik Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije, okrivljeni M.P., kao načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Uprave policije, okrivljena A.N., kao državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, kao i okrivljeni P.B., kao koordinator DPS-a za opštinu Berane za praćenje parlamentarnih izbora 2020. godine”, kazali su ranije iz SDT-a.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su zloupotrebljavali službene položaje i ovlašćenja kako bi pribavljali tajne i druge podatke, koje je, kako se sumnja, koristio Mijajlović.

„Tako pribavljene informacije su korišćene preko medija M portal, ETV, CdM, Standard, Portal Analitika, Antena M i Pobjede, na čiju je uređivačku politiku A.M. uticao. Na taj način je kreirano javno mnjenje i stvarana medijska slika isključivo u cilju suzbijanja konkurencije i lične i profesionalne diskreditacije lica, vjerskih i političkih organizacija čije je mišljenje i djelovanje bilo u suprotnosti sa ciljevima i interesima kriminalne organizacije i sa njom povezanih lica“, tvrdi SDT.

U tužilaštvu navode i da je djelovanje navodne kriminalne organizacije bilo usmjereno na odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih u privrednim društvima B. DOO iz P. i G. DOO iz P., koja se, prema navodima optužnice, dovode u vezu sa ovom organizacijom.