On je istakao da odbrana ima primjedbe i na izmijenjenu, odnosno redukovanu optužnicu, navodeći da ni ona ne sadrži dovoljno elemenata koji bi, prema njihovom stavu, potvrdili odgovornost njegovog branjenika.

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U Osnovnom sudu u Nikšiću završeno je ročište za kontrolu optužnice protiv Aleksandra (Aca) Đukanovića, koji se tereti za nedozvoljeno držanje oružja. Riječ je o ponovljenom postupku, nakon što je sud ranije vratio optužnicu na doradu i naložio dopunu istrage, prenosi RTCG.

Branilac optuženog, advokat Slobodan Stašević, ocijenio je da ni nakon izmjena optužnica nije potkrijepljena dovoljnim dokazima, zbog čega odbrana očekuje da sud obustavi krivični postupak.

"Danas je bilo ročište za potvrđivanje optužnice ili, kako bi se reklo, kontrola optužnice. Ovo je ponovljeno ročište. U aprilu je bilo ročište za kontrolu optužnice. Argumentacija odbrane je bila toliko dobra da je predsjednik Vijeća vratio tu optužnicu na doradu i da se istraga dopuni. Međutim, i sadašnja argumentacija javnog tužioca je toliko loša da smatramo da će ovaj krivični postupak jedina i zakonita pravilna odluka biti obustava krivičnog postupka, ne da se više vraća u dopunu istrage i ispravljanje određenih nepravilnosti", kazao je Stašević.

On je istakao da odbrana ima primjedbe i na izmijenjenu, odnosno redukovanu optužnicu, navodeći da ni ona ne sadrži dovoljno elemenata koji bi, prema njihovom stavu, potvrdili odgovornost njegovog branjenika.

"Ona je u smislu inkriminacije i stepena krivice i količine oružja i municije znatno blaža u odnosu na Aca Đukanovića, ali nama ne odgovara ni ta varijanta, zato što argumentacija za njegovu državinu i za umišljaj ne postoji uopšte, niti je obrazložena od strane javnog tužioca u optužnici. A što se tiče porijekla tog oružja, ništa nije utvrđeno i ono ne pripada Aci Đukanoviću, a tužilac se nije potrudila da sprovede one radnje i da ispita ili sasluša svjedoke na koje je ukazao predsjednik Vijeća i odbrane da se saslušaju, tako da ne postoji nijedan jedini dokaz, ni materijalni, a ni personalni za krivicu Aca Đukanovića", naglasio je Stašević.

Branilac očekuje da će sud u zakonskom roku donijeti odluku o daljem toku postupka.

"Zakonski se zove obustava krivičnog postupka u roku od osam dana od danas. To je rok za koji mora neka odluka biti donešena. Teorijski ima mogućnost potvrđivanja optužnice, mogućnost da se vrati opet da se istraga dopuni i treća varijanta je obustava krivičnog postupka", objasnio je Stašević.