Iz ODT-a Podgorica “Vijestima” su saopštili da je predmet u fazi izviđaja i da, zbog zaštite interesa postupka, za sada ne mogu da saopšte više informacija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je postojao prolaz između privatnog stana Aca Đukanovića i trezora filijale Prve banke u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice.

To je zvanično “Vijestima” rečeno iz institucije kojom je donedavno rukovodio Duško Milanović.

Pojedini mediji objavili su ranije nezvanična saznanja o navodnom postojanju vrata koja direktno vode iz privatnih odaja Đukanovića u trezor filijale banke, čiji je najveći pojedinačni akcionar, a navodno su taj prolaz pronašli službenici Uprave policije tokom pretresa njegovog stana krajem februara.

Iz ODT-a Podgorica “Vijestima” su saopštili da je predmet u fazi izviđaja i da, zbog zaštite interesa postupka, za sada ne mogu da saopšte više informacija.

“Obavještavamo Vas da se predmet, na koji se odnose Vaša pitanja, nalazi u postupku izviđaja, te da zbog zaštite interesa postupka za sada nije moguće saopštiti više informacija”, odgovoreno je iz tužilaštva.

“Vijesti” su tužilaštvo pitale da li je u ODT-u Podgorica formiran predmet u vezi sa vratima koja, prema nezvaničnim informacijama, iz privatnog prostora Aca Đukanovića u centru Podgorice vode ka trezoru Prve banke, da li je predmet formiran po službenoj dužnosti, da li su prikupljena obavještenja od policajaca koji su pretresali taj prostor, kao i da li je od Centralne banke Crne Gore tražen prethodni izvještaj o kontroli ili novo postupanje.

Tužilaštvo nije odgovorilo šta je konkretno preduzeto, da li su saslušani policijski službenici, da li je tražena dokumentacija od Centralne banke Crne Gore (CBCG), niti da li je donijeta bilo kakva odluka.

Na dodatna pitanja da li je eventualno formiran predmet protiv zaposlenog ili zaposlenih u Prvoj banci koji su mogli znati za navodno postojanje vrata koja iz privatnog prostora vode ka trezoru banke, iz ODT-a su odgovorili da nije formiran poseban predmet protiv određenog lica.

“Kao što smo Vas u odgovoru na pitanja od 15. juna 2026. godine obavijestili, a koje se odnosi na istu prijavu, u ovom tužilaštvu je formiran predmet koji se nalazi u postupku izviđaja. Dakle, kako se Vaše dodatno pitanje odnosi na istu prijavu i predmet, obavještavamo Vas da protiv određenog lica nije formiran predmet, a da će se u već formiranom predmetu cijeniti sve okolnosti istaknute u Vašim pitanjima”, naveli su iz ODT-a Podgorica.

Uprava policije nije odgovorila na pitanja “Vijesti”. Redakcija je pitala da li je tačno da su policijski službenici, tokom pretresa prostora Aca Đukanovića u centru Podgorice krajem februara, evidentirali prolaz - bez obzira na to da li je funkcionalan ili nefunkcionalan prema ekspozituri Prve banke, odnosno njenom trezoru, i da li je o tome obaviješten tužilac.

Đukanović je uhapšen 28. februara, nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

Lisice na ruke biznismena, brata bivšeg predsjednika Mila Đukanovića stavljene su nakon što je policija pronašla oružje, policijsku opremu i pancir, a Uprava policije je kasnije saopštila da su, po naredbama nadležnih tužilaštava i sudova, pretresani objekti i prostorije koje koristi u Podgorici i Nikšiću.