Iz Osnovnog suda u Nikšiću prošlog mjeseca naveli su da se predmet još nalazi u fazi dopune istrage, jer optužnica nije vraćena sudu u izmijenjenom obliku.

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Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću produžen je rok za dopunu istrage protiv biznismena Aca Đukanovića, brata bivšeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, nakon što je optužnica protiv njega krajem aprila vraćena na doradu.

Iz nikšićkog tužilaštva su za "Vijesti" saopštili da će odluka o daljem toku postupka biti donijeta tek nakon što budu sprovedene sve potrebne dokazne radnje.

“Na zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću produžen je rok za dopunu istrage protiv A. Đ. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i nakon preduzimanja neophodnih dokaznih radnji biće donijeta odluka”, odgovorili su iz ODT-a u Nikšiću.

Iz Osnovnog suda u Nikšiću prošlog mjeseca naveli su da se predmet još nalazi u fazi dopune istrage, jer optužnica nije vraćena sudu u izmijenjenom obliku.

Đukanović je uhapšen 28. februara poslije pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

"Vijesti" su tada objavile da je policija tokom pretresa pronašla oružje, policijsku opremu i pancir, dok je Uprava policije kasnije saopštila da su, po naredbama nadležnih tužilaštava i sudova, pretreseni objekti koje koristi u Nikšiću i Podgorici.

Nakon hapšenja, Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću saopštilo je da se sumnja da je u porodičnoj kući neovlašćeno držao oružje i municiju, zbog čega mu se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Poslije saslušanja određeno mu je zadržavanje, a tužilaštvo je zatražilo pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Sud je prihvatio taj prijedlog, nakon čega je sproveden u Istražni zatvor u Spužu.

Krajem marta sud je prihvatio jemstvo koje je ponudio kako bi se branio sa slobode. Prema ranijem saopštenju suda, jemstvo je obuhvatalo milion eura u gotovini i nepokretnosti procijenjene na više od četiri miliona eura.

Sud mu je tada odredio i mjere nadzora koje su uključivale zabranu napuštanja stana uz elektronski nadzor, privremeno oduzimanje putne isprave i obavezu redovnog javljanja policiji.

Tokom maja ukinuta mu je mjera zabrane napuštanja stana, dok su privremeno oduzimanje pasoša i obaveza javljanja policiji ostali na snazi, prenose Vijesti

Kontrola optužnice prvobitno je bila zakazana za 7. april, ali je odložena jer dio branilaca nije blagovremeno primio poziv za ročište. Novo ročište zakazano je za 20. april.

Međutim, krajem aprila sud je optužnicu vratio tužilaštvu na dopunu. Rješenjem sudije Mirka Kojovića naloženo je sprovođenje dodatnih dokaznih radnji kako bi istraga bila u potpunosti razjašnjena.

Sud je, između ostalog, zahtijevao novo balističko vještačenje u Forenzičkom centru u Danilovgradu kako bi se utvrdilo da li pronađena municija odgovara oružju koje je predmet optužnice, ali i oružju za koje Đukanović ima važeće dozvole.

Tužilaštvu je naloženo i da od Ministarstva unutrašnjih poslova pribavi dodatne podatke o registraciji pojedinih komada oružja, kao i da provjeri evidencije koje se odnose na oružje registrovano na osobe povezane sa predmetom, uključujući njegovog oca Radovana Đukanovića i brata Mila.

Sud je zatražio i dodatne podatke od Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost o vrsti municije koju su njihovi službenici koristili u određenim periodima, radi razjašnjenja porijekla dijela municije pronađene tokom pretresa.

Tužilaštvu je tada ostavljen rok od dva mjeseca da sprovede dopunu istrage, uz mogućnost njegovog produženja na zahtjev postupajućeg tužioca.

Na kontroli optužnice u Osnovnom sudu u Nikšiću, Đukanović je izjavio da smatra da je optužnica nezakonita i da očekuje da bude odbačena.

Kazao je da je jedini tačan navod u optužnici to da nije osuđivan, dok je za sve ostale tvrdnje rekao da su neistinite i zasnovane na, kako tvrdi, nezakonito pribavljenim dokazima.

Njegovi branioci zatražili su odbacivanje optužnice, dok je tužilaštvo ostalo pri stavu da je optužni akt u potpunosti osnovan.