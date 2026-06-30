Rok za dopunu optužnice protiv Aca Đukanovića istekao je juče, a Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću sudu nije predalo dorađeni optužni akt, javlja Dan.

Izvor: Youtube/Pobjeda/Screenshot

Postupajući tužilac, kako je "Danu" saopšteno iz nikšićkog tužilaštva, tražio je dodatni rok za dopunu optužnice protiv brata bivšeg premijera i predsjednika država Mila Đukanovića. Postupak se vodi zbog sumnje da je okrivljeni počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

"Danu" je zvanično potvrđeno da sudu juče nije stigla dopunjena optužnica.

,,Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću još uvijek nije dostavilo optužnicu protiv Aca Đukanovića, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Kako je navedeno i u rješenju koje se nalazi na sajtu ovog suda, Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću sprovešće dopunu istrage u roku od dva mjeseca od dana vraćanja optužnice i cjelokupnih spisa predmeta, s tim da se ovaj rok na zahtjev tužioca može produžiti, a ako državni tužilac propusti rok, dužan je da o razlozima propuštanja obavijesti neposredno više državno tužilaštvo", navodi se u odgovorima na naša pitanja, koje potpisala predsjednica suda Sanja Nikić, piše Dan.

,,Tužilaštvo treba da od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pribavi podatke i dokumentaciju o tome da li je okrivljenom A.Đ. izdata potvrda ili drugi akt u vezi sa revolverom marke "Smith&Wesson", model 686, kalibra 357 magnum, fabričkog broja 744, i, ukoliko jeste, dostavi primjerak tog akta i podatke o pravnom osnovu sticanja i držanja navedenog oružja", saopštili su tada iz suda, piše Dan.

Budući da okrivljeni tvrdi da dio naoružanja koji je pronađen u njegovoj kući u Rastocima pripadao njegovom pokojnom ocu, sud je tražio i provjeru tih okolnosti.