Optužnica je vraćena na doradu, a ODT u Nikšiću, kako prenosi portal Dan, osim naloga suda preduzima i dodatne istražne radnje

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Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, osim radnji koje je naložio Osnovni sud, preduzima i dodatne aktivnosti kako bi dopunilo optužnicu protiv biznismena Aca Đukanovića, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, Osnovni sud je 29. aprila vratio optužnicu kojom se mlađi brat bivšeg predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića tereti za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, ostavljajući tužilaštvu rok od dva mjeseca za njenu dopunu. Taj rok ističe u ponedjeljak.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopšteno je, kako prenosi portal Dan, da postupaju po rješenju suda, ali i da pribavljaju dodatne dokaze neophodne za donošenje odluke.

„Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću postupa po rješenju suda vezano za optužnicu na koju se odnose vaša pitanja, a pribaviće i druge dokaze neophodne za donošenje odluke. U cilju zaštite interesa istrage, ne možemo dati više informacija“, naveli su iz tužilaštva.

Portal Dan podsjeća da je Aco Đukanović uhapšen 28. februara nakon pretresa kuće u nikšićkom naselju Rastoci, gdje je pronađeno oružje. Kasnije mu je omogućeno da se brani sa slobode nakon što je sud prihvatio jemstvo vrijedno oko pet miliona eura.

Kako prenosi portal Dan, Osnovni sud u Nikšiću naložio je tužilaštvu da pribavi dodatnu dokumentaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova o oružju i oružnim listovima, kao i podatke od Agencije za nacionalnu bezbjednost o naoružanju kojim su bili zaduženi službenici obezbjeđenja Mila Đukanovića.

Sud je, takođe, zatražio dopunsko balističko vještačenje u Forenzičkom centru u Danilovgradu kako bi se utvrdilo da li pronađena municija odgovara oružju koje se Đukanoviću stavlja na teret.

Na ranijim ročištima za kontrolu optužnice, Đukanović je negirao krivicu, tvrdeći da je postupak protiv njega montiran.

„Tvrdim da protiv mene optužnice ne može biti. Oružje nije moje“, rekao je Đukanović, navodeći da na pronađenom oružju nijesu pronađeni njegovi DNK tragovi i da se ono u kući u Rastocima nalazi više od 30 godina.