Ukazao je i na, kako tvrdi, nedosljednosti u optužnici, navodeći da se na 161. strani navodi da je korisnik PIN-a „Aco“, dok se u dokumentima Europola isti PIN vodi kao „Novi Miki“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz stana Aleksandra Mijajlovića tokom pretresa oduzeta su dva laptopa i dvije USB memorije, koji se u postupku navode kao dokazni materijal. Pred Višim sudom Mijajlović je danas postavio pitanje zbog čega sadržaj tih uređaja, kako tvrdi, nikada nije provjeren.

"Zašto nikad nije provjereno što je pronađeno na njima. Logički se može zaključiti ko zna što se kucalo i radilo na njima....Jedan laptop nije uključen devet godina, nijesmo ni znali da je u kući. Drugi računar je bio ženin. Zašto nijesu vidjeli što je u njima? Na USB memoriji su samo fotografije djece", kazao je Mijajlović u nastavku suđenja u predmetu u kojem ga Specijalno državno tužilaštvo tereti da je bio jedan od organizatora šverca cigareta, što je on ponovo kategorično negirao.

Kako prenosi portal ETV, Mijajlović je ovo izjavio nakon što je sudsko vijeće, kojim predsjedava Boris Bulatović, započelo izvođenje pisanih dokaza, među kojima su bile i potvrde o oduzetim predmetima od optuženih.

Ukazao je i na, kako tvrdi, nedosljednosti u optužnici, navodeći da se na 161. strani navodi da je korisnik PIN-a „Aco“, dok se u dokumentima Europola isti PIN vodi kao „Novi Miki“.

Mijajlović je ponovio da nikada nije koristio aplikaciju Skaj i da optužnica, prema njegovim riječima, sadrži brojne nelogičnosti.

"Tužilaštvo sumnja da sam ja korisnik pina 50IQ0W na osnovu poruke: 'letim oko 18h'. Ja sam tog 18. februara 2021. godine letio u 20.45. Nijesam bio sam nego sa suprugom i dva sina. Kupio sam kartu 4. februara i znao sam u koliko letim" rekao je Mijajlović.

Dodao je da je na putovanju bio sedam dana, a ne šest, kako to navodi Specijalno državno tužilaštvo.

"Da sam ja korisnik tog pina napisao bi da ću biti odsutan sedam, a ne šest dana" istakao je.

Kako je naveo, u Crnu Goru se vratio 24. februara, dok je sporni PIN aktiviran tek 26 sati nakon njegovog povratka.

"Da sam ja koristio taj PIN, zar ne bi bilo logično da uključim taj telefon i odmah provjerim što se dešavalo", kazao je Mijajlović.

Naglasio je i da je njegov lični telefon sve vrijeme bio uključen.

"U decembru, januaru, februaru i martu sam letio sa porodicom. U dokumentima Tužilaštva tih podataka nema, već se predstavlja kao da sam letio sam i da sam išao tamo da bih nešto radio", rekao je.

Njegovi branioci, advokati Zoran Piperović i Stefan Jovanović, poručili su da ne postoji nijedan materijalni dokaz koji potvrđuje da je Mijajlović koristio Skaj aplikaciju, navodeći da takav dokaz ne postoji jer njihov branjenik nije imao telefon sa tom aplikacijom.

Odbrana je zatražila da se iz spisa predmeta kao pravno nevaljani izdvoje službene zabilješke Specijalnog policijskog odjeljenja o identifikaciji navodnih korisnika Skaj aplikacije, pozivajući se na praksu Apelacionog i Višeg suda. Sudsko vijeće će o tom prijedlogu odlučiti 25. septembra, kada je zakazan nastavak suđenja, prenosi portal ETV.

Pored Mijajlovića, optužnicom su obuhvaćeni i vlasnik „Tehnomaksa“ Vesko Petranović, Dejan Jokić, Zoran Đukanović, Golub Vojinović, policajci Milenko-Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Na optužnici se nalaze i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić, Jovan Miletić, Marinko Koprivica, Dušan Vukadinović i Dražen Vukadinović.

U ovom postupku objedinjene su tri optužnice.