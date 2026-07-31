Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja o njenom potvrđivanju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv S.S. zbog krivičnog djela iznuda u pokušaju, prenosi Dan.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, okrivljenom se stavlja na teret da je od 12. juna do 8. septembra 2023. godine, na području Tivta, sa namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u više navrata prijetnjama pokušao da od oštećene A.F.L., državljanke Ruske Federacije, iznudi novac u iznosu od 300.000 eura.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 12. juna do 8. septembra 2023. godine, na području Tivta, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u više navrata prijetnjama pokušao da od oštećene A.F.L., državljanke Ruske Federacije, iznudi novac u iznosu od 300.000 eura", navode u saopštenju.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja o njenom potvrđivanju.