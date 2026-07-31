Kako je navedeno, ovom odlukom omogućava se primjena zakonskih odredbi kojima su uređena prava državnih tužilaca na navedene naknade, i to u situacijama i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na današnjoj sjednici Tužilačkog savjeta usvojena je odluka kojom se državnim tužiocima priznaje pravo na naknade po osnovu stanarine i odvojenog života, saopšteno je iz Državnog tužilaštva Crne Gore, prenosi CdM.

Kako je navedeno, ovom odlukom omogućava se primjena zakonskih odredbi kojima su uređena prava državnih tužilaca na navedene naknade, i to u situacijama i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

„Tužilački savjet će i u narednom periodu, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da donosi odluke usmjerene na dosljednu primjenu zakona i unapređenje položaja nosilaca državnotužilačke funkcije, u skladu sa važećim propisima“, zaključeno je u saopštenju.