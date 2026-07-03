Sud utvrdio nedostatke u činjeničnom opisu više krivičnih djela i naložio Specijalnom državnom tužilaštvu da optužnicu ispravi u zakonskom roku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici vratio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) optužnicu protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića radi otklanjanja nedostataka u činjeničnom opisu krivičnih djela, prenosi portal CdM.

Vijeće Višeg suda donijelo je 30. juna rješenje kojim je SDT-u vraćena optužnica podignuta 1. aprila ove godine protiv šestoro okrivljenih koji se terete za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i odavanje tajnih podataka. Kako prenosi portal CdM, sud smatra da pojedini navodi u optužnici nijesu dovoljno precizno definisani.

Iz Višeg suda saopšteno je da su u obrazloženju rješenja detaljno navedeni razlozi zbog kojih optužnica mora biti ispravljena. Sud je posebno ukazao na nedovoljnu određenost radnje izvršenja krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije iz člana 401a Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pored toga, sud je ukazao i na manjkavosti koje se odnose na pojam koristi kao element krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja, kao i na način na koji je u optužnici obrazloženo krivično djelo odavanja tajnih podataka. Kako prenosi portal CdM, u obrazloženju je navedeno da tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri uzelo u obzir odredbe Zakona o tajnosti podataka koje se odnose na podatke označene stepenom tajnosti „interno“.

Na odluku Višeg suda žalba nije dozvoljena, a u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, SDT je dužno da ispravljenu optužnicu dostavi sudu u roku od tri dana od prijema rješenja.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Aleksandra Mijajlovića da je organizovao kriminalnu organizaciju koja je, prema navodima optužnice, djelovala na teritoriji Crne Gore od 2019. do februara 2024. godine s ciljem izvršenja krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i odavanja tajnih podataka radi sticanja nezakonite moći, prenosi portal CdM.

Prema ranijim navodima SDT-a, prikupljeni elektronski, materijalni i personalni dokazi ukazuju na sumnju da su ostali okrivljeni, koristeći službene funkcije u državnim institucijama, pribavljali tajne i druge podatke kojima nijesu smjeli raspolagati. Tužilaštvo tvrdi da su tako pribavljene informacije korišćene za kreiranje medijske slike i ostvarivanje ciljeva kriminalne organizacije, dok će nakon ispravke optužnice sud ponovo odlučivati o njenoj zakonitosti, prenosi portal CdM.