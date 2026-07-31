Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi lišili su slobode A.K. sa Kosova, zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje u pokušaju na štetu državljanke Republike Srbije.

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Kako je saopšteno iz Uprave policije, hapšenje je izvršeno danas po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Sumnja se da je A.K. 30. jula, dok je u Herceg Novom izvodio građevinske radove u jednom apartmanu u kojem je oštećena bila angažovana na poslovima održavanja higijene, prišao oštećenoj i upotrebom sile pokušao da sa njom ostvari seksualni odnos“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Nakon prijave oštećene, policijski službenici su, preduzimajući hitne mjere i radnje, u kratkom roku locirali osumnjičenog i nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, lišili ga slobode.

Iz Uprave policije je saopšteno da će osumnjičeni danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.