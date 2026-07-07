Optužnica je prethodno vraćena SDT-u na doradu, nakon što je Viši sud ukazao na određene nedostatke u njenom činjeničnom opisu i naložio da u roku od tri dana bude ispravljena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dostavilo je juče Višem sudu u Podgorici ispravljenu optužnicu protiv Aleksandra Mijajlovića, kojeg tužilaštvo označava kao jednog od navodnih vođa takozvanog Grand klana, kao i protiv bivšeg funkcionera tajne i javne policije Draga Spičanovića, policijskih službenika Vladana Lazovića i Milovana Pavićevića, više državne tužiteljke Andrijane Nastić i nekadašnjeg ministra odbrane Predraga Boškovića, prenose Vijesti.

Optužnica je prethodno vraćena SDT-u na doradu, nakon što je Viši sud ukazao na određene nedostatke u njenom činjeničnom opisu i naložio da u roku od tri dana bude ispravljena.

Tužilaštvo Mijajlovića tereti za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja putem podstrekavanja, dok se Spičanoviću na teret stavljaju ista krivična djela. Lazović je optužen za stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela odavanja tajnih podataka, Pavićević za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, Nastić za stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka, a Bošković za stvaranje kriminalne organizacije, pišu Vijesti.

Obrazlažući razloge za vraćanje optužnice, Viši sud je naveo da je bilo potrebno preciznije definisati radnje koje se odnose na krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, pojasniti element koristi kod zloupotrebe službenog položaja, kao i jasnije obrazložiti navode koji se odnose na odavanje tajnih podataka, imajući u vidu da je riječ o djelu koje se tumači u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka.

Prema navodima SDT-a, Mijajlović je tokom više godina navodno uspostavio mrežu saradnika unutar bezbjednosnih službi, ali i medijsku infrastrukturu preko koje je, koristeći povjerljive informacije, uticao na političke i bezbjednosne prilike u državi te se obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog, bezbjednosnog i crkvenog života.

Tužilaštvo sumnja da su mu u tome pomagali Spičanović, Pavićević, Lazović i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, dostavljajući mu povjerljive i tajne podatke iz policijskih i obavještajnih sistema. Kako se navodi u optužnici, Mijajlović je godinama gotovo svakodnevno dobijao informacije iz evidencija Uprave policije, podatke prikupljene mjerama tajnog nadzora, sadržaje presretnutih komunikacija, kao i određene obavještajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbjednost.