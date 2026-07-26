Jedan od najpoznatijih savremenih teorijskih fizičara Karlo Roveli u novoj knjizi „85 sekundi do ponoći“ upozorava da se čovječanstvo opasno približava nuklearnoj katastrofi.

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Jedan od najpoznatijih savremenih teorijskih fizičara Karlo Roveli u knjizi „85 sekundi do ponoći“ upozorava da se čovječanstvo ponovo opasno približava nuklearnoj katastrofi.

Roveli ističe da najveća prijetnja nije samo u nuklearnom oružju, već i u ljudima koji donose odluke o njegovoj upotrebi. Posebno ga zabrinjavaju trka u naoružavanju, sve veća napetost među državama i nedostatak spremnosti lidera da naprave kompromis.

Naslov knjige odnosi se na Sat sudnjeg dana, simboličnu procjenu naučnika o tome koliko je čovječanstvo udaljeno od globalne katastrofe. Nikada ranije kazaljke nijesu bile bliže ponoći.

Roveli smatra da su tokom Hladnog rata lideri poput Džona Kenedija i Nikite Hruščova uspjeli da se povuku u trenutku kada je svijet bio na ivici nuklearnog sukoba.

„Obojica su rekli: stanite, radimo nešto glupo time što nijesmo spremni da popustimo. I jedni i drugi nečega su se odrekli, svi su bili zadovoljniji, a čovječanstvo je bilo zaštićeno od sukoba“, poručio je Roveli.

Prema njegovim riječima, današnjim političarima nedostaje upravo ta sposobnost da naprave korak unazad i shvate posljedice svojih odluka.

„Ne govorim o moralu, govorim o racionalnosti“, naglasio je fizičar, ističući da bez dogovora i međunarodnih pravila svaka država pokušava da poveća sopstvenu sigurnost, čime zapravo povećava strah drugih.

Roveli upozorava i na ulogu vještačke inteligencije u budućim vojnim sistemima. Smatra da bi uključivanje AI u odlučivanje o nuklearnom oružju moglo dodatno skratiti vrijeme za reakciju i povećati rizik od katastrofalne greške.

„Ako ne koriste vještačku inteligenciju u upravljanju nuklearnim arsenalom, mogu se naći u slabijem položaju od onih koji je koriste. Ako je koriste, povećavaju mogućnost da sistem automatski izazove nuklearnu katastrofu“, rekao je Roveli.

On se prisjetio i Kubanske raketne krize, kada je sovjetski oficir Vasilij Arhipov spriječio mogući nuklearni napad odbijajući da odobri lansiranje torpeda sa podmornice B-59.

„Njegova nedisciplina nas je spasla“, smatra Roveli, ali upozorava da se bezbjednost svijeta ne može zasnivati na nadi da će se uvijek pronaći pojedinac koji će zaustaviti katastrofu.

Roveli, koji je kao mladić odbio obaveznu vojnu službu u Italiji, danas upozorava na povratak govora o ratu, žrtvovanju i neprijateljima.

Njegova poruka nije da sukobi i razlike među državama ne postoje, već da nijedan problem ne postaje lakše rješiv nasiljem.

„Moja knjiga je upozorenje, poziv u pomoć, poziv na uzbunu. Razlika je u tome što bi sljedeći rat mogao da bude katastrofa“, zaključio je Roveli.