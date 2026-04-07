Broj prijavljenih za krivična djela protiv polne slobode u Crnoj Gori tokom 2025. godine povećan je za 53,95 odsto, dok je kod krivičnih djela protiv braka i porodice zabilježen rast od 22,73 odsto, navodi se u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2025. godinu.

Prema podacima iz izvještaja, u toku 2025. godine podnijete su prijave protiv 117 osoba zbog krivičnih djela protiv polne slobode, a zajedno sa predmetima iz ranijih godina u radu su bile prijave protiv ukupno 123 lica. Optužni predlog podnijet je protiv 25 lica, neposredna optužnica protiv dva, dok je za 30 lica donijeta naredba za sprovođenje istrage.

Najveći broj prijava odnosi se na krivična djela silovanja i seksualnog uznemiravanja. Zbog silovanja su prijavljena 33 lica, a ukupno je u radu bilo prijava protiv 34 osobe, pri čemu je protiv 17 lica pokrenuta istraga. Takođe, zbog nedozvoljenih polnih radnji prijavljena su 33 lica, dok je za seksualno uznemiravanje podnijeta prijava protiv 33 lica, od kojih je protiv 14 podnijet optužni predlog.

Kada je riječ o iskorišćavanju djece za pornografiju, u radu je bilo 12 prijava. Protiv dva lica podignute su neposredne optužnice, dok je za pet lica naloženo sprovođenje istrage.

Izvještaj ukazuje i na značajan porast krivičnih djela protiv braka i porodice. Tokom 2025. godine prijavljeno je 1.431 lice, a zajedno sa ranijim predmetima u radu su bile prijave protiv ukupno 1.604 lica.

Od tog broja, prijave protiv 555 lica su odbačene, protiv 676 je podnijet optužni predlog, dok je protiv 46 lica podignuta neposredna optužnica.

Najveći broj prijava odnosi se na nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Zbog ovog krivičnog djela prijavljeno je 1.213 lica, a ukupno je u radu bilo prijava protiv 1.323 lica. Protiv 588 lica podnijet je optužni predlog, dok je za 60 lica donijeta naredba za sprovođenje istrage.

Zabilježen je i značajan broj prijava zbog nedavanja izdržavanja, gdje je prijavljena 101 osoba. Prijave su podnošene i zbog oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnika, kao i zbog vanbračne zajednice sa maloljetnikom.

Na kraju izvještajnog perioda, ostale su neriješene prijave protiv 214 lica za krivična djela protiv braka i porodice.