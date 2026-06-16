Dvadesetšestogodišnji državljanin Ukrajine V. K. osuđen je na 11 mjeseci zatvora jer je sredinom novembra prošle godine u Herceg Novom seksualno uznemiravao tri maloljetnice.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

To su “Vijestima” odgovorili iz Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, navodeći da je prvostepena presuda donijeta početkom juna.

“Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom je 8. decembra 2025. godine, nakon sprovedenog izviđaja, podnijelo optužni predlog protiv ukrajinskog državljanina V. K. zbog krivičnog djela seksualno uznemiravanje. Presudom Osnovnog suda u Herceg Novom, objavljenom u junu 2026. godine, okrivljeni je nepravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11. mjeseci. Okrivljeni se nalazi u pritvoru”, pojasnili su iz ODT-a, javljaju Vijesti.

Ukrajinac je uhapšen 15. novembra 2025. godne u Herceg Novom zbog sumnje da je uznemiravao tri maloljetnice.

Kako je pojašnjeno iz Uprave policije on je maloljetnice seksualno uznemiravao neverbalnim ponašanjem, gestikulacijom i verbalnim obraćanjem koje je imalo seksualnu konotaciju, što prema zakonu ulazi u biće krivičnog djela.

Prema saznanjima “Vijesti”, osumnjičeni je u Igalu prišao djevojčicama koje su večerale u jednom kafiću, nudio im novac da pođu sa njim kući, te se pritom oblizivao i gestikulirao na način koji je imao seksualnu konotaciju.

Slobode je lišen nakon što je majka jedne od djevojčica podnijela krivičnu prijavu.