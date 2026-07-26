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Filip Car se oglasio nakon pretnji Kristijana Golubovića: "Za 10 dana sam u Beogradu, samo mi se javi"

Filip Car se oglasio nakon pretnji Kristijana Golubovića: "Za 10 dana sam u Beogradu, samo mi se javi"

Autor Marina Cvetković
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Kristina je objavila uznemirujući snimak na kojem Kristijan vrši nasilje nad kućnim ljubimcem, nakon čega je Željko Mitrović suspendovao Kristijana i Kristinu sa televizije zbog incidenta.

Filip Car se oglasio nakon pretnji Kristijana Golubovića: "Za 10 dana sam u Beogradu, samo mi se jav Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Bivši rijaliti učesnik Filip Car oglasio se na Instagramu povodom sukoba između nekadašnjih partnera Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.

On je poručio da za deset dana dolazi u Beograd i da je spreman da se suoči sa Golubovićem.

Kristina Spalević ranije je podijelila uznemirujući snimak za koji tvrdi da prikazuje Kristijana kako vrši nasilje nad kućnim ljubimcem, a taj slučaj komentarisao je i Car.

„Sigurno će reagovati murija i udruženja za zaštitu životinja isto kao kad je neki tamo debil u nekom selu u pitanju. Pošto mi opet prijeti pi*ka slinava i uzima me u usta, javite mu da sam za tačno 10 dana opet u Beogradu da radim papire djetetu, pa ću ga nazvati da dođem do narkomanskog gnijezda da me istuče!

Samo nek me odblokira barem negdje i nek se javi! Aj, nastavi me spominjati da vidimo šta još imam o tebi! A vi drugi što me prozivate ili ste prozivali, stanite u red, doći ćete na red da vam doktor da krvnu sliku. Teški pacijenti su prioritet“, napisao je Filip Car na Instagramu.

Pogledajte potresni snimak šteneta koje je Kristijan bacio i povredio mu nogu:

Pogledajte

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Kristina tvrdi da je Kristijan povredio njihovo kuče
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Željko Mitrović ih suspendovao sa TV-a

Mitrović je suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević nakon incidenta sa nasiljem nad ljubimce, i ovim povodom  se oglasio:

"Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi", istakao je Mitrović i dodao: 'Sebe smatram tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne opraštam!'" - poručio je čelnik Pinka.

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Tagovi

kristijan golubović Filip Car

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