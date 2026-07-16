Zoran Lazović je pred sudom kazao da je spreman da snosi punu odgovornost ukoliko tužilac dokaže suprotno od onoga što je naveo, ali uz uslov da se, kako je istakao, ne iznose tvrdnje bez dokaza

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred Višim sudom u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, prenosi Dan.

Postupkom predsjedava sudija Veljko Radovanović, a članovi vijeća su sudije Amir Đokaj i Radovan Vlaović. Optužnicu zastupa tužilac Miloš Šoškić.

Zoran Lazović je pred sudom kazao da je spreman da snosi punu odgovornost ukoliko tužilac dokaže suprotno od onoga što je naveo, ali uz uslov da se, kako je istakao, ne iznose tvrdnje bez dokaza.

Tokom današnjeg ročišta saslušani su vještaci digitalne i građevinske struke. Odbrana Zorana Lazovića ukazala je da se u nalazu i mišljenju vještaka digitalne struke nalazi fotografija dijela dokumenta, ali ne i kompletnog akta. Kako je navedeno tokom suđenja, riječ je o dokumentu koji se odnosi na Radoja Zvicera i njegove podatke povezane sa Kijevom, piše Dan.

Advokat Zoran Piperović, koji zastupa Lazovića, kazao je da sadržaj predmetnog vještačenja sam po sebi ne bi privukao posebnu pažnju, ali da postoji detalj u dopisu koji smatra značajnim.

"Ovo što sadrži predmetno vještačenje, a tiče se dopisa Enisa Bakovića, ne bi zavrijedilo pažnju da ne postoji jedan detalj u dopisu. Naime u dopisu stoji da je veza sa ovim dopisom dopis od 27.5.2020., ovaj dopis je od 28.5.2020. Čak se u tekstu navodi da je Odsjek za medunarodnu policijsku sradnju NCB Interpol Kijev primio novo saopštenje i bilo bi vrlo zanimljivo da vidimo šta sadrži. Ovaj dopis ne sadrži ništa što bi bilo koga inkriminisalo. U njemu se navodi ono što Radoje Zvicer zna, da je ranjen, pasoš koji je koristio... Predlažem da sud nabavi dopis od 27.5.2020.", kazao je između ostalog advokat Piperović.

Advokat Stefan Jovanović, takođe branilac Zorana Lazovića, osvrnuo se na povezivanje ovog dokaza sa SKY komunikacijom.

"Povodom povezivanje ovog dokaza sa SKY-em ukazujem vijeću na nespornu činjenicu a koja proističe i iz dokaza koji su provedeni a to je da naš branjenik nije koristio, niti posjedovao kriprovanu komunikaciju SKY", kazao je Jovanović.

Lazović je u svom obraćanju sudu istakao da nikada nije koristio kriptovanu komunikaciju niti posjedovao uređaje putem kojih bi ona bila moguća, prenosi Dan.

"Pridružujem se riječima advokata. Ističem da u mojoj profesionalnoj karijeri nikada se nije desilo da neki akt ili dokument izađe u javnost, niti da dođe u posjed neovlašćenih lica, niti lica koja ne bi smjela da imaju uvid u njega. Sa posebnim senzibilitetom sam uvijek vodio računa o poštovanju osnovnih načela i principa rada u sektoru bezbjednosti. Tužilac uporno pokušava da me dovede u vezu sa nekim inkriminišućim radnjama i to bez i jednog dokaza. Opšte je poznato, a to zna i ovaj tužilac jer je duže vremena sa svojim istražiteljima kopao po mome životu, da nikada nisam posjedovao kriptovani telefon, kriptovanu aplikaciju ili pametni telefon, da nikada nisam sačinio sliku, fotografiju, video zapis.... Nisam imao računar u svojoj kancelariji, ni laptop, nisam slao i primao mejlove, pošta se nije zadržavala kod mene, odmah je upućivana načelnicima sektora ili SPO-u. Nikad ni sa jednim licem nisam imao bilo kakvu komunikaciju vezanu za predmet i akt. Evidentno je da je bilo više lica u posjedu akta. Na kraju, ako tužilac za sve što sam rekao nađe kontra dokaz, demantuje me, spreman sam da podnesem cjelokupnu odgovornost ali pod uslovom da tužilac ne izmišlja, ne podmeće ili logicira sa umišljajem a šta radi čitav ovaj postupak", naglasio je Lazović.

Milivoje Katnić i njegov branilac Ljubomir Raković osporili su nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke. Sudu su predložili novo vještačenje koje bi se odnosilo na objekte u Bajramovici.

Odbrana je ukazala da je postojeći nalaz nepotpun, te da vještak, prema njihovim tvrdnjama, nije uzeo u obzir sve relevantne parametre prilikom procjene vrijednosti objekata i izvedenih radova. Kako je naveo advokat Raković, to je dovelo do toga da procijenjena vrijednost bude veća od stvarne.

Odbrana je prigovorila i zbog toga što u obračun nije uračunata amortizacija, kao i činjenice da je sam vještak naveo da su pojedini objekti građeni tokom dužeg vremenskog perioda.

Naredno ročište biće nastavljeno izvođenjem materijalnih dokaza.

Podsjećamo, tužilaštvo tereti Zorana Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su, prema navodima optužnice, članovi postali i Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović.