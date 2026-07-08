“Nikada nisam bio vlasnik vozila toyota land cruiser, niti sam ga ikada koristio. Prvi put sam čuo za to vozilo tokom istrage”, istakao je Lazović.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Bivši visoki policijski funkcioner, optuženi Zoran Lazović kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da nikada nije koristio blindirano vozilo niti u službene, niti u privatne svrhe te da desetine svjedoka te navode može potvrditi, piše Pobjeda.

“Nikada nisam bio vlasnik vozila toyota land cruiser, niti sam ga ikada koristio. Prvi put sam čuo za to vozilo tokom istrage”, istakao je Lazović.

Podsjetimo, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Lazovića, između ostalog, tereti da je taj automobil navodno poklonio jednom od vođa kavačkog klana, Radoju Zviceru.

“Nisam se pridružio krivičnom gonjenju protiv osoba koje su po stavu Tužilaštva planirale moju likvidaciju, a ne da vozim blindirano vozilo”, decidan je bio Lazović.

Pred tročlanim vijećem sudije Veljka Radovanovića, danas je saslušan vještak saobraćajne struke Goran Čarapić, koji se izjašnjavao u vezi karakteristika „Toyote“ sa fotografija, ali iz polise i carinske deklaracije u kojima nema podataka da je riječ o blindiranom vozilu.

Time je nastavljeno suđenje u postupku koji se vodi protiv Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Na pitanje jednog od Lazovićevih branilaca, advokata Stefana Jovanovića, vještak Čarapić je istakao da nijedan automobil nije neposredno pregledao te da ne može da zna da li je neko mijenjao tablice sa tog vozila.

” Na uvid sam imao polisu osiguranja ali u tom dokumentu ne piše da je blindirano vozilo. Ni u carinskoj deklaraciji se na navodi da je blindirano vozilo”, kazao je Čarapić odgovarajući na pitanje advokata Nikole Martinovića.

Advokat Jovanović je rekao da nema primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka.

“U spisima predmeta postoje pisani dokazi čije je to vozilo, a to nije svakako naš branjenik Zoran Lazović. Odbrana je htjela samo da pokaže apsurdnost tih dokaza kao što je i ovo vještačenje koje se zasniva na fotografijama od Specijalnog državnog tužilaštva”, ukazao je advokat Jovanović.

Sa druge strane, advokate Jovanovića i Martinovića, interesovalo je na osnovu čega je vještak Čarapić utvrdio da je riječ o blindiranom vozilu s obzirom na to da je, kako je saopštio, vještačenje sprovodio na osnovu fotografija koje mu je SDT dostavilo.

“Fabrička izvedba modela sa ovom oznakom je da je riječ o blindiranom vozilu”, naveo je Čarapić, ali i ponovio da u polisi osiguranja ne piše da je riječ o blindiranoj “Toyoti”, kao ni u carinskoj deklaraciji.

“Visina plaćene polise ne zavisi od toga, nego od jačine motora”, objasnio je Čarapić.