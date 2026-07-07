Današnje ročište obilježilo je saslušanje vještaka poljoprivredne i geodetske struke, Zorana Jovovića i Lazara Vukadinovića, koji su se izjašnjavali o objektima porodice Katnić u Novom Selu i Barjamovici.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je danas u sudnici Višeg suda u Podgorici da je oko polovine voćnjaka na porodičnom imanju nastalo iz njegovog uzgoja, dodajući da je borove i jele sadio tokom 2017. i 2018. godine.

On je to rekao na suđenju njemu, nekadašnjem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, pred vijećem sudije Veljka Radovanovića, pišu "Vijesti".

Današnje ročište obilježilo je saslušanje vještaka poljoprivredne i geodetske struke, Zorana Jovovića i Lazara Vukadinovića, koji su se izjašnjavali o objektima porodice Katnić u Novom Selu i Barjamovici.

Jovović je kazao da je utvrđivao vrijednost biljnih kultura, ali ne i porijeklo sadnica.

"Konstatovao sam vrijednost svake biljne vrste i nisam se bavio time da li su kupljene pa sađene ili su sađene iz uzgoja", rekao je Jovović.

Na njegov nalaz nisu imali primjedbi ni specijalni tužilac Miloš Šoškić ni Katnić.

Katnić je naveo da je oko polovine voćnjaka nastalo iz njegovog uzgoja, dodajući da je borove i jele sadio tokom 2017. i 2018. godine.

Vukadinović je kazao da nije procjenjivao vlasništvo nad objektima u Novom Selu i Barjamovici, jer to nije u njegovoj nadležnosti. Nakon što mu je Katnić pokazao više fotografija iz Barjamovice, vještak je rekao da se na njima može vidjeti da je gradnja jednog objekta, odnosno temelja, počela još 25. septembra 2018. godine, prenose "Vijesti".

Katnić, Lazović i Čađenović optuženi su da su svoje službene položaje podredili interesima kavačkog kriminalnog klana, što su ranije negirali.

Specijalno državno tužilaštvo, osim krivičnog postupka, vodi i finansijsku istragu u odnosu na dio imovine Katnića i Lazovića.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je u septembru 2024. odredio privremene mjere obezbjeđenja, odnosno zabranu raspolaganja i korišćenja nepokretnosti. Te mjere odnosile su se na stan u zgradi "Perla" u Budvi, za koji SDT tvrdi da je stvarno vlasništvo Lazovića, iako je upisan na podgoričku firmu, kao i na četiri objekta porodice Katnić u Barjamovici.

Mjere su određene zbog sumnje SDT-a da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću i zbog opasnosti da bi njeno eventualno oduzimanje moglo biti onemogućeno ili otežano.

Vijeće Višeg suda kasnije je potvrdilo zabranu raspolaganja za dio imovine, ali je ukinulo zabranu korišćenja nepokretnosti za oba okrivljena. Istom odlukom ukinuta je i zabrana raspolaganja na nepokretnostima u Grbama, upisanim na Katnića.

Vrhovno državno tužilaštvo je zbog toga podnijelo zahtjev za zaštitu zakonitosti, tvrdeći da je zakon povrijeđen u korist Katnića, ali je Vrhovni sud taj zahtjev odbio.