Bivši visoki funkcioner crnogorske policije Zoran Lazović izjavio je pred Višim sudom u Podgorici da nikada nije posjedovao niti koristio blindiranu "Tojotu lend kruzer", odbacujući optužbe Specijalnog državnog tužilaštva

Izvor: Kurir/Dado Đilas/Interpol

Bivši crnogorski policijski funkcioner Zoran Lazović izjavio je danas u Višem sudu u Podgorici, kog Specijalno državno tužilaštvo tereti da je odbjeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru pokolnio blindiranu "tojotu lend kruzer", da ti navodi nisu tačni i da je prvi put za taj džip čuo tokom istrage.

"Nisam ljubitelj automobila. Nikad nisam bio vlasnik 'tojote'. Nisam koristio to vozilo ni privatno, ni službeno. Posebno ne blindirano. Prvi put sam za to vozilo saznao tokom istrage", izjavio je danas u sudnici Višeg suda u Podgorici optuženi Zoran Lazović prenosi portal adria.tv.

U tom automobilu, kako se navodi u tužilačkim spisima, policija je u Kotoru 26. januara 2021, zaustavila Zvicera i Veljka Belivuka. Belivuk i Miljković, podsetimo, u to vrijeme bili su u gostima kod Zvicera u Kotoru, a po povratku u Srbiju uhapšeni su i od tada su u pritvoru. Posle njihovog hapšenja Zviceru se izgubio svaki trag i za njim je raspisano nekoliko potjernica.

Specijalno državno tužilaštvo tvrdnje da je Lazović poklonio Zviceru blindiranu "tojotu" bazira na navodnim Skaj komunikacijama njegovog sina Petra Lazovića i odbeglog policajca Ljuba Milovića.

U jednoj od poruka koje je, tvrde u SDT-u, poslao Miloviću, mlađi Lazović je napisao:

"Ja tati kažem da me Born (ime koje je, navodno, Zvicer koristio na Skaju, prim.aut.) pitao ima li Ranko da prodaje koju blindu, jer mu treba nešto, a on mi rekao 'uzećeš moju blindu i poklonićeš mu'. Ali, ti ne pominji ništa još, nego da znaš."

"Pošteno vala", odgovorio mu je, navodno, odbjegli Milović.

Tužilaštvo tvrdi da ima još dokaza koji ukazuju da je Lazović poklonio vozilo Zviceru.

"Ako se ima u vidu da je 26. januara 2021. godine zaustavljeno vozilo marke 'tojota', što je konstatovano u patrolnom listu Uprave policije Stanice policije Kotor, patrolni list broj 163 od 27. januara 2021. i da su u tom vozilu bili Radoje Zvicer i Veljko Belivuk, te da iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance broj 05-211/243/720 proizlazi da je to vozilo bilo registrovano do 13. februara 2021. godine, odnosno tačno do vremena kada se razgovara o činjenici da vozilu ističe registracija, to jasno proizlazi da je to vozilo upravo vozilo koje je okrivljeni Zoran Lazović poklonio Radoju Zviceru", navodi se u spisima SDT-a.

(adria.tv/Mondo)