Nakon hapšenja u Beogradu po potjernici Crne Gore, ponovo je u fokusu njegova višegodišnja povezanost sa istragama više teških krivičnih djela

Izvor: MUP

Hapšenje Vuka Vulevića u subotu u Beogradu ponovo je u fokus javnosti stavilo njegovo ime, koje se godinama pominje u istragama više teških krivičnih djela u Crnoj Gori, uključujući i nerasvijetljeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika lista Dan, Duška Jovanovića, prenosi portal N1 Beograd, a prenosi CdM.

Vulević je uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu po potjernici crnogorske policije raspisanoj u septembru 2024. godine. Prilikom hapšenja kod njega su, prema navodima medija, pronađena falsifikovana lična dokumenta.

Crna Gora ga potražuje zbog sumnje da je bio dio međunarodne kriminalne mreže za krijumčarenje narkotika, za koju istražni organi tvrde da su je predvodili Radoje Zvicer i Vaso Ulić. Mreža se sumnjiči da je pokušala da prokrijumčari oko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, prenosi CDM.

Ministarstvo pravde Crne Gore saopštilo je da je još u februaru 2025. godine od nadležnih organa Srbije zatražilo Vulevićevo izručenje, nakon što je dobilo informacije da se nalazi na teritoriji te države.

„S tim u vezi, razumijevanje je da je pred nadležnim pravosudnim organima Republike Srbije u toku ekstradicioni postupak po zahtjevu Crne Gore“, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Prema pisanju medija, Vulević posjeduje državljanstva Crne Gore i Srbije, a dovodi se u vezu i sa vrhom kavačkog kriminalnog klana.

Njegovo ime godinama se pominje u vezi sa istragom ubistva Duška Jovanovića, koje je izvršeno 2004. godine u Podgorici. Ipak, zbog nedostatka dokaza, Vulević nikada nije procesuiran za taj slučaj, koji do danas nije u potpunosti rasvijetljen.

Pominjan je i u istragama ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića 2005. godine, kao i u predmetu krijumčarenja kokaina iz Venecuele, ali je u tim postupcima oslobođen optužbi, prenosi CDM.

Za saizvršilaštvo u ubistvu Duška Jovanovića osuđen je Damir Mandić, koji je odslužio kaznu zatvora od 19 godina. Sud je utvrdio da se nalazio u vozilu iz kojeg je pucano na Jovanovića, ali ne i da je upravo on ispalio smrtonosne hice.

Mandić i Vulević zajedno su optuženi i u predmetu „General“, koji se odnosi na krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju. Upravo u tom predmetu Crna Gora traži Vulevićevo izručenje iz Srbije, dok se Mandić trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Podgorici.