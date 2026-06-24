Policija tragala za Berancem, pronašla kokain, mete, čaure...

Izvor: Uprava policije

Policija je saopštila da je tokom potrage za međunarodno traženim licem i pretresa lokacija koje koriste članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe na sjeveru Crne Gore pronašla kokain, čaure, ispaljene projektile, improvizovanu metu i terensko vozilo za koje se sumnja da je prokrijumčareno sa Kosova, dok je član organizovane kriminalne grupe uhapšen.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, Kolašin i Berane izveli su koordinisanu akciju na teritoriji opština Kolašin i Berane, s ciljem lociranja i potrage za međunarodno traženim licem, Vukom Vulevićem iz Berana, vođom organizovane kriminalne grupe iz ovog grada, kao i pretrese na više lokacija u objektima koji su u vlasništvu drugih članova ove visokorizične organizovane kriminalne grupe sa sjevera Crne Gore”, navodi policija.

Tom prilikom izvršeni su pretresi u objektima u Beranama koje koriste lica bliska Vuleviću, visokorangirani članovi ove OKG, Draško Vuković i Vuk Ivanović, kojom prilikom je u objektu stanovanja Vuka Ivanovića pronađen kokain.

U nastavku akcije, na teritoriji opštine Kolašin, nakon prikupljanja operativnih saznanja da članovi ove OKG borave na ovoj lokaciji i da preduzimaju određene nezakonite aktivnosti, policijski službenici su u mjestu Vranještica na planini Bjelasici, izvršili pretresanje vikend kuće vlasništvo Vuka Ivanovića.

Izvor: Uprava policije

“Pretresanjem ovog objekta, u kojem su zatečeni Vuk Ivanović i operativno interesantno lice Vlajko Laban iz Berana, koji je takođe izvršilac više krivičnih djela, kao i pretragom šireg reona u blizini ovog objekta, pronađeno je više komada pištoljskih čaura i improvizovana meta za upucavanje vatrenog oružja, dok je na stablu na kojem je bila postavljena meta pronađen veći broj ispaljenih pojektila”, navodi policija.

Izvor: Uprava policije

Zatečeno je i jedno terensko vozilo – četvorotočkaš bez dokumentacije za koje postoje saznanja da je zaobilaznim putem izbjegavajući zvanične granične prelaze dovezeno na Bjelasicu sa teritorije Kosova u cilju korišćenja za brzi prevoz planinskim terenima.

“Radi se o vozilu bez registarskih oznaka i potrebne carinske ili druge dokumentacije kojom se dokazuje porijeklo i vlasništvo. Pored navedenih predmeta u unutrašnjosti ovog objekta policijski službenici su pronašli i manju količinu kokaina kao i 16 komada tableta ksalol bez neophodne medicinske dokumentacije”, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Uprava policije

Prilikom preduzimanja opisanih službenih radnji, Ivanović i Laban su vrijeđali i omalovažavali policijske službenike.

“Uhapšeni su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru”, ističe policija.

U odnosu na pronađene narkotike, policijski službenici su upoznali nadležnog državnog tužioca koji se izjasnio da se u radnjama Ivanovića stiču obilježja bića krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga zbog čega je uhapšen i biće sproveden nadležnom državnom tužilaštvu u zakonskom roku, dok će protiv Labana biti podnijeta prijava za prekršaj iz oblasti Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga.

“Kada su u pitanju čaure, ispaljeni projektili, mete, terensko vozilo bez dokumentacije i ostale stvari i predmeti a za koje postoje indicije da su korišćeni u izvršenju krivičnog djela ili pak pribavljeni u cilju planiranja ili pripreme za izvršenje za sada nepoznatog krivičnog djela, nakon sprovedenih policijsko – tužilačkih aktivnosti i vještačenja koja će biti izvršena preduzeće se dalje službene radnje u cilju identifikovanja i procesuiranja izvršilaca”, navodi policija.