Za Vulevićem crnogorska policija traga zbog sumnje da je bio dio organizovane kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera.

Izvor: Profimedia

Odbjegli Beranac Vuk Vulević navodno je uhapšen u Beogradu, potvrđeno je "Vijestima" iz više izvora.

Kako navodi taj medij, informacija za sada nije zvanično potvrđena ni iz srpske ni iz crnogorske policije.

Prema saznanjima "Vijesti", Vulević je kod sebe imao falsifikovana dokumenta, odnosno navodno kosovske lične isprave na ime Vladimir Ilić.

Jedan od izvora rekao je da su Vulevića u tajnoj akciji uhapsili službenici NCB Interpol Beograd, po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Podgorica.

Za Vulevićem crnogorska policija traga zbog sumnje da je bio dio organizovane kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera.

Srpska policija trenutno utvrđuje njegov identitet, ali prema prvim informacijama bezbjednosnih službi gotovo sa sigurnošću se može potvrditi da je riječ o odbjeglom Berancu.

Vulević je crnogorski državljanin, ali posjeduje i pasoš Srbije, pa će se tokom dalje kriminalističke obrade i saradnje dva ministarstva pravde razmatrati njegovo izručenje Crnoj Gori.

U policijskim dokumentima označen je kao vođa beranske organizovane kriminalne grupe koja, prema navodima istražitelja, usko sarađuje sa kavačkim klanom.

Međunarodna crvena Interpolova potjernica za njim raspisana je u septembru 2024. godine, nakon što je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u julu iste godine otvorilo istragu u okviru operacije "General".

SDT tereti Vulevića da je bio dio međunarodne kriminalne mreže, predvođene Radojem Zvicerom i Vasom Ulićem, koja je pokušala da prokrijumčari oko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Na osnovu analize komunikacije putem aplikacije Skaj, istražitelji ga povezuju sa praćenjem ruta transporta velikih pošiljki kokaina iz Latinske Amerike prema Evropi i Australiji.

Crnogorska policija je tokom dvije godine od pokretanja istrage u operaciji "General" sprovela brojne pretrese na sjeveru Crne Gore u potrazi za Vulevićem, ali bez uspjeha.

Bezbjednosne službe su, prema saznanjima "Vijesti", u proteklim mjesecima raspolagale obavještajnim podacima da se Vulević sve vrijeme krije u Srbiji.